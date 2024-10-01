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1 октября, 2024
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Вышел первый трейлер экранизации Like a Dragon (Yakuza)

Like a Dragon

Amazon Prime Video и SEGA показали полноценный трейлер экранизации популярной игровой серии Like a Dragon (ранее Yakuza).

Сюжет сериала основан на первой игре серии (Yakuza, 2005), но при этом авторы не называют шоу прямой адаптацией оригинала.

В ролике представили завязку истории: главный герой Казума Кирю выходит из тюрьмы и попадает в центр разборок между кланами якудза. Роль Казума Кирю исполняет Рёма Такэути («Акира и Акира»). Режиссером проекта выступает Масахару Такэ («Обнаженный режиссер»).

Три эпизода сериала Like a Dragon: Yakuza выйдут на Amazon Prime Video 25 октября, а остальные три — 1 ноября.

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