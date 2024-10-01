Вышел первый трейлер экранизации Like a Dragon (Yakuza)

Amazon Prime Video и SEGA показали полноценный трейлер экранизации популярной игровой серии Like a Dragon (ранее Yakuza).

Сюжет сериала основан на первой игре серии (Yakuza, 2005), но при этом авторы не называют шоу прямой адаптацией оригинала.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В ролике представили завязку истории: главный герой Казума Кирю выходит из тюрьмы и попадает в центр разборок между кланами якудза. Роль Казума Кирю исполняет Рёма Такэути («Акира и Акира»). Режиссером проекта выступает Масахару Такэ («Обнаженный режиссер»).

Три эпизода сериала Like a Dragon: Yakuza выйдут на Amazon Prime Video 25 октября, а остальные три — 1 ноября.