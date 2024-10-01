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1 октября, 2024
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Для микрокомпьютера Raspberry Pi разработан модуль камеры с ИИ

Raspberry Pi

Компании Raspberry Pi и Sony совместно разработали модуль камеры с искусственным интеллектом для микрокомпьютера Raspberry Pi. Отмечается, что с помощью нового решения разработчики смогут легко создавать «передовые решения ИИ для обработки визуальных данных», а комбинация микроконтроллера RP2040 и Sony IMX500 устраняет необходимость в дополнительных компонентах, таких как ускорители ИИ или графический процессор.

Камера Raspberry Pi AI оснащена датчиком с разрешением 12,3 Мп и способна снимать видео со скоростью 10 к/сек при разрешении 4056×3040 пикселей или 40 к/сек при 2028×1520 пикселей. Она имеет ручную регулировку фокуса и поле зрения 76 градусов. Размеры модуля составляют 25 x 24 x 11,9 мм.

Новинка совместима со всеми одноплатными компьютерами Raspberry Pi, она уже поступила в продажу по цене $70.

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