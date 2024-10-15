В Steam проходит фестиваль «Играм быть» с бесплатными демоверсиями

В Steam проходит фестиваль «Играм быть», в рамках которого разработчики и издатели открыли доступ к многочисленным демоверсиям будущих игр.

Valve выпустила трейлер, посвященный фестивалю, в котором показала фрагменты из демоверсий некоторых игр.

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На время фестиваля в Steam появились демоверсии пиратского экшена Captain Blood, Citizen Sleeper 2, детективной «песочницы» The Precinct, PvPvE-экшена Sand, тактического шутера Delta Force, стратегии Empire of the Ants, красочного «рогалика» Windblown от создателей Dead Cells и многие другие.

Мероприятие продлится до 21 октября.