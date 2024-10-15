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16 октября, 2024
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Apple представила iPad mini седьмого поколения

Apple iPad mini

Компания Apple неожиданно, без анонса, представила новый iPad mini седьмого поколения. Это первое обновление устройства с 2021 года. Внешне никаких изменений нет, не считая расцветок корпуса, появились фиолетовая и синяя расцветки.

iPad mini 7 сохранил 8,3-дюймовый экран Liquid Retina, как у предшественника. Это IPS-матрица с разрешением 2266×1488 пикселей, частотой обновления 60 Hz и яркостью 500 нит. Появилась поддержка Apple Pencil Pro. Стилус оснащен вибромотором, совместим с «Локатором» и получил жест сжатия для запуска дополнительных инструментов.

Apple iPad mini

Устройство получило процессор A17 Pro (как в iPhone 15 Pro) и поддерживает новую систему Apple Intelligence. По данным Apple, A17 Pro обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 30% и графического процессора на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Apple Intelligence предлагает ИИ-инструменты письма, генерацию изображений и улучшенную автоматизацию задач. Система использует как обработку на устройстве, так и облачные модели. Первый набор функций Apple Intelligence будет доступен только на английском языке в этом месяце после выхода iPadOS 18.1.

Другие изменения: поддержка Wi-Fi 6E, более быстрая передача данных USB-C и улучшенная 12 Мп широкоугольная камера с Smart HDR 4. Емкость аккумулятора не изменилась и составляет 19,3 Втч. Объем оперативной памяти увеличили до 8 Gb, из линейки ушла модель с накопителем 64 Gb, но добавилась на 512 Gb. В комплекте с iPad mini идет кабель USB-C и блок питания мощностью 20 Вт.

Цены: от $499 за версию на 128 Gb, от $599 — за 256 Gb и от $799 — за 512 Gb. Версии с Wi-Fi и модемом стоят на $150 дороже. Планшет уже появился на сайте Apple. Продажи стартуют 23 октября.

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