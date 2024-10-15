Adobe представила новые ИИ-функции для Photoshop, Illustrator и других приложений

На ежегодной конференции Adobe Max были анонсированы новые и обновленные ИИ-функции для пакета Creative Cloud, а также приложений Photoshop, Illustrator, Premiere Pro и InDesign. Компания Adobe продемонстрировала, какие возможности приобрели ее продукты для работы с контентом.

В инструменте Remove Tool в Photoshop появилась новая функция Distraction Removal, которая способна в автоматическом режиме, без предварительного выделения, определять лишние объекты на фото, такие как случайно попавшие в кадр люди, и удалять их одним щелчком мыши. Пользователи также могут выбрать ИИ-модель, на основе которой будет работать инструмент. Функция Distraction Removal уже доступна в десктопной и веб-версии Photoshop.

Пользователи графического редактора смогут выбирать, следует ли задействовать в инструменте Remove Tool генеративную нейросеть Firefly. Позже появится опция, при активации которой приложение будет само определять необходимость использования генеративного алгоритма «в зависимости от изображения и сцены» для достижения наилучшего результата.

Кроме того, Adobe обновила функции Generative Fill (заливка), Generative Expand (расширение изображения), Generate Similar (генерация похожих изображений) и Generate Background (генерация фона) с помощью интеграции алгоритма Firefly 3. Компания отмечает, что результат работы нейросети стал более фотореалистичным, а сама она понимает запросы лучше предшественницы.

В Illustrator появилась ИИ-функция Object on Path, с ее помощью можно быстро упорядочивать, перемещать и прикреплять объекты на контуре. Инструмент Mockup для создания 3D-моделей стал общедоступным, а функция Image Trace, преобразующая растровые изображения (JPEG, PNG, PSD и др.) в масштабируемые векторные, была обновлена. Функция теперь создает «более четкие векторные изображения с чистыми линиями, которые более точно соответствуют исходному изображению».

В InDesign появилась функция Generative Expand (расширение изображений), а в Premiere Pro — Generative Extend (расширение видео) на базе новой нейросети Firefly Video Model. Сейчас эта модель находится на стадии бета-тестирования, а в следующем году она будет применяться как основа для других ИИ-функций в приложениях Adobe Creative Cloud.