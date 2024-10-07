В мобильной версии Epic Games Store скоро появятся бесплатные раздачи игр

На проходящем в Сиэтле фестивале Unreal Fest главный менеджер Epic Games Стив Эллисон (Steve Allison) сообщил, что компания готовиться запустить программу бесплатных раздач игр в мобильной версии своего магазина до конца текущего года. Epic Games Store стал доступен на iOS в Европе и Android по всему миру в конце лета этого года.

Количество сторонних игр в мобильной версии магазина до конца года вырастет до 50, одной из которых станет Ark: Ultimate Mobile Edition. Также в планах Epic Games — внедрение кроссплатформенных и социальных функций, что усилит взаимодействие между игроками на различных устройствах.

Ближе к праздникам Epic Games Store представит от 10 до 50 новых сторонних приложений, а также внедрит платежную систему для покупок. Кроме того, разработчики смогут самостоятельно публиковать свои проекты в магазине без прямого участия компании, что планируется реализовать в первой половине следующего года.

Сейчас программа бесплатной раздачи игр действует только на ПК. Каждый четверг пользователи Epic Games Store получают одну или несколько игр, чаще всего это небольшие игры, но иногда бывают и крупные проекты.