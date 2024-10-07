Azercell представляет iPhone 16!

Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, представляет новое поколение смартфонов iPhone. Начиная с 4 октября смартфоны линейки iPhone 16 можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive.

Лидирующий мобильный оператор также объявляет о старте специальной кампании, приуроченной к началу продаж новой линейки смартфонов. В рамках кампании абоненты, которые приобретают смартфоны iPhone 16 в магазинах Azercell Exclusive, получают в подарок ежемесячно по 55 ГБ интернета в течение трёх месяцев.

Воспользуйтесь эксклюзивным предложением Azercell и станьте одним из первых обладателей iPhone 16!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите магазины Azercell Exclusive.