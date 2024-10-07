spot_img
8 октября, 2024
ДомойТелекомНовости операторовAzercell представляет iPhone 16!

Azercell представляет iPhone 16!

Azercell

Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, представляет новое поколение смартфонов iPhone. Начиная с 4 октября смартфоны линейки iPhone 16 можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive.

Лидирующий мобильный оператор также объявляет о старте специальной кампании, приуроченной к началу продаж новой линейки смартфонов. В рамках кампании абоненты, которые приобретают смартфоны iPhone 16 в магазинах Azercell Exclusive, получают в подарок ежемесячно по 55 ГБ интернета в течение трёх месяцев.

Воспользуйтесь эксклюзивным предложением Azercell и станьте одним из первых обладателей iPhone 16!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите магазины Azercell Exclusive.

Предыдущая статья
В Баку прошел «IBM Day», организованный компаниями IBM и Gulfstream Distribution — официальным партнером ABRIS Distribution в Азербайджане
Следующая статья
В мобильной версии Epic Games Store скоро появятся бесплатные раздачи игр
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,003ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»