Бюджетный Samsung Galaxy A16 5G получил экран Super AMOLED 90 Hz и 6 лет обновлений

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A16 5G. Модель пришла на смену Galaxy A15 5G, который, согласно данным аналитиков Counterpoint, стал самым популярным в мире Android-смартфоном во втором квартале текущего года.

Samsung Galaxy A16 5G, по сравнению со своим предшественником, предлагает несколько полезных обновлений, включая более крупный дисплей и поддержку обновлений версий Android и патчей безопасности на протяжении 6 лет, до октября 2030 года. Для сравнения: для своих флагманских смартфонов Samsung заявляет 7 лет обновлений операционной системы и безопасности.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz. Galaxy A16 5G построен на SoC Exynos 1330, имеет 4 Gb оперативной и 128 Gb флеш-памяти, с возможностью расширения картами microSD до 1 Tb.

Основной модуль камеры получил три датчика разрешением 50, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон имеет класс защиты от воды и пыли IP54, есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC (зависит от региона) и порт USB Type-C 2.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания. Габариты устройства составляют 164,4 x 77,9 x 7,9 мм, вес — 200 гр. ОС — Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

Galaxy A16 5G будет доступен в темно-синем, бирюзовом и сером цветах. Цена в Европе составляет €249.