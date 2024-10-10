В Epic Games Store началась раздача Empyrion — Galactic Survival и Outliver: Tribulation

В Epic Games Store можно бесплатно получить две игры: Empyrion — Galactic Survival и Outliver: Tribulation. Акция действует до 17 октября 20:00 по бакинскому времени.

Empyrion — Galactic Survival – это многопользовательская игра в жанре космического симулятора с элементами выживания и песочницы. Игра, разработанная студией Eleon Game Studios, вышла в 2020 году. В основном она заслужила положительные пользовательские отзывы в Steam. Игроки могут исследовать планеты, космические пространства и строить собственные базы.

Outliver: Tribulation — шутер от первого лица с элементами выживания и хоррора в стилистике африканской мифологии. Игру разработала студия GBROSSOFT, релиз состоялся в 2023 году. Игроки берут на себя роль бывшего наемника по имени Линда, которая попала в загробный мир с мистическими существами.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно тоже две игры: визуальную новеллу на основе комиксов Invincible Presents: Atom Eve и симулятор управления карточным магазином Kardboard Kings.