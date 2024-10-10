Архив интернета взломан – злоумышленники похитили данные 31 млн. пользователей

Архив интернета (Internet Archive), платформа, сохраняющая всю историю интернета (книги, подкасты, аудио, видео, программы и ежедневные копии сайтов), подверглась хакерской атаке, что привело к утечке данных 31 млн. пользователей. Утечка затронула электронные адреса, имена пользователей и пароли.

9 октября, около 01:00 по бакинскому времени, пользователи сервиса Wayback Machine, через который осуществляется поиск по архиву, увидели предупреждение о том, что данные 31 млн. пользователей ресурса были украдены и опубликованы на HIBP (Have I Been Pwned). HIBP — это онлайн-сервис, созданный австралийским экспертом по кибербезопасности Троем Хантом. Основная задача сервиса — предоставить пользователям информацию о том, были ли их учетные записи скомпрометированы в результате утечек данных или хакерских атак.

После публикации сообщения о взломе Архив интернета оказался временно недоступен. Брюстер Кейл (Brewster Kahle), основатель Архива, сообщил через социальные сети, что платформа подверглась DDoS-атаке. Сайт уже восстановил свою работу.

Трой Хант рассказал порталу BleepingComputer, что девятью днями ранее неизвестный поделился базой данных пользователей Архива интернета. SQL-файл размером 6,4 Gb с именем «ia_users.sql» содержал информацию об аутентификации зарегистрированных пользователей, включая их адреса электронной почты, никнеймы, временные метки смены паролей, хэшированные с помощью Bcrypt пароли и другие внутренние данные. 6 октября Хант предупредил сервис о загрузке полученных данных на HIBP.

Было заявлено, что ответственность за DDoS-атаку взяла на себя хакерская группировка BlackMeta. Пользователям archive.org рекомендуется немедленно сменить свои пароли и включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты учетных записей.