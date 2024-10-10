Intel представил настольные процессоры нового поколения Core Ultra 200S (Arrow Lake-S)

Компания Intel представила новую линейку процессоров для настольных ПК — Core Ultra 200S, также известную как Arrow Lake-S. Процессоры получили новые производительные и энергоэффективные ядра, новую встроенную графику и, впервые для настольных CPU, встроенный нейронный модуль (NPU).

Пока что в новой серии представлено пять моделей, три из них — со встроенной графикой (версии K). Все процессоры обладают разблокированным множителем для ручного разгона и имеют номинальный показатель энергопотребления (TDP) в 125 Вт.

Процессоры состоят из производительных ядер Lion Cove и эффективных Skymont. Для Lion Cove обещают прирост IPC (Instructions Per Clock) на 9%, а для Skymont — на 32%. Все модели Core Ultra 200S получили NPU с производительностью 13 TOPS при работе с числами с плавающей запятой формата INT8. Это в 3,7 раза меньше, чем производительность NPU мобильных процессоров Lunar Lake.

Intel Core Ultra 200S – это первые настольные процессоры, оснащенные графическими ядрами Intel Xe на архитектуре Xe-LPG. Поддерживаются DirectX 12 Ultimate и фирменный апскейлер XeSS. ИИ-производительность GPU — 8 TOPS. Имеется движок Xe Media Engine с поддержкой кодирования AV1, AVC и HEVC.

В новых процессорах Intel делает акцент на энергоэффективность и пониженные рабочие температуры в сравнении с прошлым поколением. Например, флагманский Core Ultra 9 285K потребляет до 58% меньше мощности в продуктивных задачах по сравнению с процессорами Raptor Lake Refresh. В играх процессор потребляет на 73 Вт меньше по сравнению с Core i9-14900K (при использовании базового профиля настроек). Intel заявляет, что Core Ultra 200S работают при температурах на 13°C ниже, чем предшественники, при использовании систем СЖО типоразмера 360 мм.

Для использования Core Ultra 200S нужна будет материнская плата с сокетом LGA-1851. Сначала в продаже появятся модели на чипсете Z890. Это флагманское решение для старших материнских плат стоимостью от $200S и выше.

Цены новинок аналогичны предшественникам:

Core Ultra 9 285K — $589;

Core Ultra 7 265K — $394;

Core Ultra 7 265KF — $379;

Core Ultra 5 245K — $309;

Core Ultra 5 245KF — $294.

Новые процессоры Intel поступят в продажу с 24 октября 2024 года.