В Epic Game Store началась раздача симулятора Bear and Breakfast

В Epic Game Store можно бесплатно забрать Bear and Breakfast — симулятор управления гостиницей с элементами приключений. Игра была разработана студией Gummy Cat и выпущена в 2022 году.

В Bear and Breakfast игроки возьмут на себя роль медведя по имени Хэнк, который решает открыть собственный отель в лесу и сделать его популярным среди туристов.

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Акция действует до 10 октября 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно две игры: шутер в стилистике африканской мифологии Outliver: Tribulation и космическое приключение Empyrion — Galactic Survival.