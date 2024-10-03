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3 октября, 2024
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В Epic Game Store началась раздача симулятора Bear and Breakfast

Epic Game Store

В Epic Game Store можно бесплатно забрать Bear and Breakfast — симулятор управления гостиницей с элементами приключений. Игра была разработана студией Gummy Cat и выпущена в 2022 году.

В Bear and Breakfast игроки возьмут на себя роль медведя по имени Хэнк, который решает открыть собственный отель в лесу и сделать его популярным среди туристов.

Акция действует до 10 октября 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно две игры: шутер в стилистике африканской мифологии Outliver: Tribulation и космическое приключение Empyrion — Galactic Survival.

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