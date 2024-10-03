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3 октября, 2024
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Представлена Bluetooth-колонка Sony LinkBuds Speaker

Sony LinkBuds Speaker

Кроме наушников LinkBuds Open и LinkBuds Fit компания Sony представила еще один продукт линейки LinkBuds — беспроводную колонку. LinkBuds Speaker — это небольшая Bluetooth-колонка со встроенной петлей для подвешивания. За звук отвечают сабвуфер, пассивный излучатель и твитер. В Sony называют звучание «приятным и хорошо сбалансированным». Две колонки можно объединить в стереопару.

Заявлено до 25 часов автономной работы, а зарядка за 10 минут даст 70 минут воспроизведения. Для звонков предусмотрен микрофон, есть защита IPX4. LinkBuds Speaker получила функцию автоматического переключения воспроизведения между колонкой и совместимыми наушниками Sony. Динамик может мгновенно начать воспроизведение после того, как наушники помещены в зарядный футляр.

Цена Sony LinkBuds Speaker составляет $180, колонка доступна в черном и сером цветах. В комплект входит зарядная подставка.

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