Smart-часы Garmin Lily 2 Active получили модуль GPS и «скрытый» экран

Компания Garmin выпустила новые smart-часы Lily 2 Active, ориентированные на людей, которые ведут активный образ жизни. Устройство имеет дизайн классических часов, две механические кнопки, встроенный GPS-модуль и «скрытый» сенсорный экран. Когда часы в неактивном режиме, создается впечатление, будто экрана нет. Такой эффект достигается при помощи нанесенного на стекло рисунка, под которым располагается монохромный дисплей.

Garmin Lily 2 Active оснащены 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240 × 201 пикселей. Часы будут предложены в одном размере — 38 мм. Благодаря модулю GPS пользователи смогут более точно отслеживать свои перемещения во время занятий разными видами спорта, такими как бег или езда на велосипеде. Помимо подсчета калорий и шагов, часы отслеживают уровень энергии пользователя, качество сна и уровень стресса. Lily 2 Active поставляются с предустановленными приложениями для отслеживания активности во время игры в теннис, гольф и др. Поддерживается приложение Garmin Coach, которое, в том числе, открывает доступ к бесплатным адаптивным планам тренировок от опытных инструкторов.

Lily 2 Active отображают уведомления, полученные на смартфон, а также позволяют совершать бесконтактные платежи. Часы защищены от влаги и способны выдержать погружение на глубину до 50 метров. Производитель обещает до девяти дней автономной работы.

Smart-часы уже доступны в цветах Lunar Gold, Silver и Jasper Green за $300.