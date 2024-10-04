Tesla увеличила поставки электромобилей в третьем квартале

Компания Tesla сообщила, что в третьем квартале поставила 462 890 электромобилей – на 6,3% больше, чем год назад. В этом году это стало первым ростом для производителя электромобилей. В двух первых кварталах этого года объемы поставок сокращались относительно аналогичных периодов предыдущего года.

Объемы третьего квартала оказались немного выше оценок аналитиков, составлявших 462 000 единиц. Поскольку инвесторы привыкли к превосходству итогов квартала над прогнозами, почти полное совпадение этих показателей привело к некоторому снижению стоимости акций Tesla, которые подешевели на 3,49% после публикации отчетности.

Большую часть года Tesla испытывала трудности с продажей своего устаревшего модельного ряда, поскольку рост продаж электромобилей в США и Европе замедлился из-за опасений по поводу запаса хода, цены и возможности зарядки во время поездок. Падение продаж в начале года сократило лидирующие в отрасли показатели прибыли автопроизводителя. Аналитики подсчитали, что средняя цена продажи автомобиля Tesla составила $42 500 за третий квартал, что является самой низкой ценой за четыре года. Кроме того, снижение продаж Tesla происходит на фоне усиления конкуренции со стороны традиционных и начинающих автопроизводителей, которые пытаются занять свою долю рынка.

На долю Model 3 и Model Y пришлась основная часть объема продаж Tesla в третьем квартале: их в совокупности было произведено 443 668 штук, а отгружено 439 975 штук. На все другие модели, включая Model S, Model X и Cybertruck, пришлось 26 128 выпущенных и 22 915 отгруженных электромобилей. Аналитик Wedbush Дэн Айвс написал в записке для инвесторов, что продажи в третьем квартале принесут восстановление тренда, поскольку продажи в Китае продолжают расти, а цены и спрос стабилизируются.

23 октября Tesla опубликует подробный финансовый отчет за третий квартал, а на следующей неделе, 10 октября, ожидается что компания представит в Лос-Анджелесе роботакси Cybercab.