Представлен электрический кроссовер Škoda Elorq

Компания Škoda представила полностью электрический кроссовер Elorq, который стал первым автомобилем бренда, получившим фирменную стилистику Modern Solid. Škoda Elorq получил матовую радиаторную решетку и узкие блоки ходовых огней с «пиксельной» графикой. Эмблемы Škoda на кузове авто нет- заменили надписями с названиями марки.

В основе кроссовера лежит MEB, модульная платформа, на которой базируются и другие электрические модели марок, входящих в концерн Volkswagen. Спереди находятся стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска. Задние тормоза барабанные. Длина кроссовера составляет 4,48 метра, ширина — 1,88 метра, высота — 1,62 метра. Колесная база — 2 765 мм, дорожный просвет — 186 мм.

На выбор покупателей будет предложено четыре модификации: три с задним приводом и одна с полным. Базовая заднеприводная комплектация Elorq 50 оснащена электромотором мощностью 170 л.с. Емкость батареи составляет 55 кВтч, обеспечивается до 375 км запаса хода (WLTP). Модель Elroq 60 тоже заднеприводная, электромотор мощностью 204 л.с., батарея на 63 кВтч, запас хода — более чем 400 км. Максимальная скорость обеих версий составляет 160 км/ч. С 0 до 100 км/ч они разгоняются за 9,0 и 8,5 секунды соответственно.

Elroq 85, заднеприводной вариант, получил электромотор на 286 л.с. В полноприводном Elroq 85x установлены два электродвигателя суммарной мощностью 299 л.с. Обе версии оснащены батареей емкостью 82 кВтч, максимальная скорость составляет 180 км/ч, запас хода — до 560 км.

Выпускать электрический кроссовер будут в Чехии. Цена начинается от 33 900 евро. Предзаказ уже открыт в Европе. Для сравнения — Škoda Karoq с ДВС всего на несколько сотен евро дороже. Elroq 50 и Elroq 85 появятся в продаже в начале 2025 года. Две другие версии — через несколько месяцев.