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25 октября, 2024
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Состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6

Сегодня состоялся релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а также в рамках подписок PC Game Pass и Game Pass Ultimate. Разработкой игры, которая заняла около четырех лет, занимались студии Treyarch и Raven Software с поддержкой других команд Activision.

В Black Ops 6 доступны сюжетная кампания, продолжающая историю Cold War, мультиплеер с 16 картами и режим «Зомби». Одно из главных нововведений — механика «неограниченного движения», которая, по словам разработчиков, обеспечивает самое плавное перемещение в серии Call of Duty и позволяет сочетать с ним боевые маневры в любом направлении.

Цена стандартного издания составляет $70, расширенного — $100.

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