Samsung представил Exynos 1580 — процессор для смартфонов среднего уровня

Компания Samsung представила процессор Exynos 1580 для смартфонов средней ценовой категории. Он представляет собой значительное улучшение по сравнению с предшественником, Exynos 1480. Exynos 1580 построен на 4-нм техпроцессе EUV FinFET и получил большой прирост производительности благодаря трехкластерной компоновке процессорных ядер.

В состав Exynos 1580 входит одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,9 GHz, три Cortex-A720 2,6 GHz и четыре энергоэффективных ядер Cortex-A520 1,95 GHz. Это серьезное улучшение по сравнению с Exynos 1480, который состоял из четырех ядер Cortex-A78 и четырех Cortex-A55. Кроме того, новый процессор получил более быструю графику AMD Xclipse 540. По словам компании, GPU на 37% быстрее предыдущего поколения, что достигается за счет использования двух процессоров групповой обработки вместо одного, увеличенного кэша GL2 и удвоенного количества текстурных блоков обработки.

Возможности ИИ Exynos 1580 не изменились: чип оснащен нейронным процессором (NPU) с мощностью вычислений 6000 MACS или 14,7 TOPS. NPU Exynos 1480 также обеспечивал 6000 MACS ИИ-производительности. В числе других нововведений чипа упоминается поддержка Bluetooth 5.4 и улучшенная технология шумоподавления для фото- и видеосъемки. Остальные характеристики не изменились: есть 5G-модем с максимальной скоростью 5,10 Гбит/с, поддержка Wi-Fi 6E, камер на 200 Мп, 144-Hz дисплея с разрешением FHD+ и возможности записи 4K-видео с частотой 60 к/сек.

Ожидается, что Exynos 1580 появится в смартфоне Samsung Galaxy A56, а позже и в других продуктах компании.