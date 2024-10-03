Sony представила две модели наушников серии LinkBuds

Компания Sony представила две новые модели наушников серии LinkBuds. Отмечается, что новинки, модели LinkBuds Open и LinkBuds Fit, разрабатывались с учетом отзывов пользователей предшественников. Новые амбушюры Air Fitting, которые используются в обеих моделях наушников, позволяют носить их в течение многих часов без каких-либо проблем.

Sony LinkBuds Open и LinkBuds Fit получили процессор V2 из премиальной модели WF-1000XM5. Реализованы технологии Auto Switch, Auto Play, Quick Access, Spotify Tap и Amazon Music Play Now, есть возможность подключения к двум устройствам одновременно. Наушники получили защиту по стандарту IPX4.

Дизайн LinkBuds Open напоминает первые LinkBuds, но конструкция стала более удобной. За звук отвечают 11-мм кольцевые драйверы с улучшенным воспроизведением высоких и средних частот. Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth 5.3. Есть функция отслеживания положения головы.

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Заявленный уровень автономности — до 8 часов (до 22 часов с кейсом). Функция быстрой зарядки за три минуты дает час воспроизведения. Sony LinkBuds Open доступны для заказа в черном, белом и фиолетовом цветах. Можно выбрать кейс одного цвета, а наушники — совершенно другого. Цена — $200.

LinkBuds Fit – наушники в более привычном форм-факторе, модель подходит для фитнеса. Используются динамики Dynamic Driver X, производитель обещает мощный и чистый звук.

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Есть поддержка активного шумоподавления, кодека LDAC, функции отслеживания положения головы и функции Auto Ambient Sound, которая автоматически регулирует работу режима прозрачности. Автономность — до 21 часа. Цена также составляет $200.