Gartner: в 2025 году мировые поставки AI PC составят 43% от общего объема ПК

По прогнозу Gartner, в 2025 году мировые поставки компьютеров с искусственным интеллектом составят 114 млн шт., что на 165,5% больше, чем в 2024 году. AI PC это компьютер со встроенным нейронным процессором (NPU), использующий Windows или macOS на платформе Arm, а также Windows на платформе x86. Ожидается, что в 2024 году поставки ПК с ИИ достигнут 43 млн шт., что на 99,8% больше, чем в 2023 году.

Gartner прогнозирует, что к 2025 году на долю AI PC будет приходиться 43% всех поставок ПК против 17% в текущем году. Ожидается, что спрос на ноутбуки с ИИ будет выше, чем на десктопы с ИИ. Поставки ноутбуков с ИИ в 2025 году составят 51% общего объема ноутбуков. А к 2026 году ноутбуки с ИИ станут единственным доступным вариантом для крупного бизнеса против менее 5% в 2023 году.

«Рынок переходит от традиционных ПК к ПК с ИИ, при этом доминирование платформы x86 будет со временем снижаться, особенно на потребительском рынке ноутбуков с ИИ, и ноутбуки с ИИ на платформе Arm отнимут большую долю у ноутбуков с ИИ на Windows/x86 и ноутбуков без ИИ. Однако в 2025 году ноутбуки с ИИ на платформе Windows/x86 будут лидировать в бизнес-сегменте», — отмечает Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), старший директор-аналитик Gartner.

Компании понимают меняющийся ландшафт, рассматривая ИИ и GenAI как поворотные технологии в будущем. «Для бизнеса вопрос состоит в том, какой ПК с ИИ купить, а не стоит ли их покупать. Однако компании вряд ли будут платить лишнюю цену за функционал ИИ, они будут приобретать ПК с ИИ с прицелом на будущее и поскольку это единственный для них выбор, обеспечивающий более защищенную и приватную вычислительную среду», — добавил Атвал.