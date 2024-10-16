Компания Activision опубликовала полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6. Игра запустится даже не на самых современных компьютерах. Для всех конфигураций ПК в Activision советуют использовать SSD.
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64 bit);
- Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600;
- ОЗУ: 8 Gb;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 960 или Intel Arc A580;
- Объем видеопамяти: 2 Gb;
- Место на диске: 102 Gb (SSD).
Рекомендованные (60 fps в большинстве случаев при «высоких» настройках)
- ОС: Windows 10/11 (64 bit);
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K;
- ОЗУ: 12 Gb;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6600XT или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060;
- Объем видеопамяти: 8 Gb;
- Место на диске: 102 Gb (SSD).
Соревновательные/4K «Ультра»
- ОС: Windows 10/11 (64 bit);
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-8700K;
- ОЗУ: 16 Gb;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT или NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070;
- Объём видеопамяти: 10 Gb;
- Место на диске: 102 Gb (SSD).
Также компания выпустила трейлер ПК-версии шутера.
Релиз Call of Duty: Black Ops 6 на ПК, PlayStation и Xbox состоится 25 октября. Предварительная загрузка начнется 21 октября в 20:00 по бакинскому времени на всех платформах.