Компания Activision опубликовала полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6. Игра запустится даже не на самых современных компьютерах. Для всех конфигураций ПК в Activision советуют использовать SSD.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 bit);

Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600;

ОЗУ: 8 Gb;

Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 960 или Intel Arc A580;

Объем видеопамяти: 2 Gb;

Место на диске: 102 Gb (SSD).

Рекомендованные (60 fps в большинстве случаев при «высоких» настройках)

ОС: Windows 10/11 (64 bit);

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K;

ОЗУ: 12 Gb;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600XT или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060;

Объем видеопамяти: 8 Gb;

Место на диске: 102 Gb (SSD).

Соревновательные/4K «Ультра»

ОС: Windows 10/11 (64 bit);

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-8700K;

ОЗУ: 16 Gb;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT или NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070;

Объём видеопамяти: 10 Gb;

Место на диске: 102 Gb (SSD).

Также компания выпустила трейлер ПК-версии шутера.

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Релиз Call of Duty: Black Ops 6 на ПК, PlayStation и Xbox состоится 25 октября. Предварительная загрузка начнется 21 октября в 20:00 по бакинскому времени на всех платформах.