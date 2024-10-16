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17 октября, 2024
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Системные требования Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision опубликовала полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6. Игра запустится даже не на самых современных компьютерах. Для всех конфигураций ПК в Activision советуют использовать SSD.

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 bit);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600;
  • ОЗУ: 8 Gb;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 960 или Intel Arc A580;
  • Объем видеопамяти: 2 Gb;
  • Место на диске: 102 Gb (SSD).

Рекомендованные (60 fps в большинстве случаев при «высоких» настройках)

  • ОС: Windows 10/11 (64 bit);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i7-6700K;
  • ОЗУ: 12 Gb;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6600XT или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/RTX 3060;
  • Объем видеопамяти: 8 Gb;
  • Место на диске: 102 Gb (SSD).

Соревновательные/4K «Ультра»

  • ОС: Windows 10/11 (64 bit);
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-8700K;
  • ОЗУ: 16 Gb;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6800XT или NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070;
  • Объём видеопамяти: 10 Gb;
  • Место на диске: 102 Gb (SSD).

Также компания выпустила трейлер ПК-версии шутера.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 на ПК, PlayStation и Xbox состоится 25 октября. Предварительная загрузка начнется 21 октября в 20:00 по бакинскому времени на всех платформах.

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