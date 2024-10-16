Представлены недорогие Honor X60 и X60 Pro с емким аккумулятором

В Китае состоялась презентация новой серии смартфонов Honor X60, в которую пока что вошли две модели: базовая и Pro-версия. Аппараты получили экраны с функцией защитой для глаз Honor Oasis и аккумуляторы Qinghai Lake с двумя днями автономной работы.

Наибольший интерес вызывает старшая модель. Honor X60 Pro предлагает поддержку спутниковой связи, но только в высшей конфигурации и только для обмена SMS. Кроме того, смартфон получил повышенную защиту. На презентации его переезжали грузовиком, бросали с крана на асфальт, забрасывали в бетономешалку и заряжали при -18 градусах мороза.

Honor X60 Pro оснащен 10 битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2700 х 1224 пикселей, кадровой частотой до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-частотой 2840 Hz и пиковой яркостью 300 нит. Смартфон получил процессор Snapdragon 6 Gen 1, основную камеру на 108 Мп (Samsung HM6, 1/1,67″, f/1.75, EIS), 8 Мп фронтальную и аккумулятор на 6600 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 BLE, GPS, порт USB 2.0 Type-C, экранный сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Габариты и вес: 162,8 x 75,5 x 7,98 мм, 188 гр. ОС: Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.

Honor X60 оборудован 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2412 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и яркостью 850 нит. В аппарате установлены процессор MediaTek Dimensity 7025-Ultra, такие же камеры, что в Pro-версии и аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. В оснащение также входят 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 BLE, GPS и порт USB 2.0 Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты и вес: 165,98 x 75,8 x 7,88 мм, 189 гр. ОС: Android 14 с MagicOS 8.0.

Honor X60 будет доступен в трех вариантах расцветки корпуса по ценам: 8 Gb/128 Gb – 169$, 8 Gb/256 Gb – 197$, 12 Gb/256 Gb – 225$, 12 Gb/512 Gb – 253$.

Honor X60 Pro будет предложен в четырех цветовых вариантах. Цены: 8 Gb/128 Gb – 210$, 8 Gb/256 Gb – 239$, 12 Gb/256 Gb – 281$, 12 Gb/512 Gb – 323$.

Продажи обеих моделей стартуют 25 октября.