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16 октября, 2024
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Intel и AMD совместно будут продвигать архитектуру x86

Intel AMD

На саммите OCP 2024 компании Intel и AMD объявили о формировании совместной консультативной группы для обеспечения продвижения унифицированной архитектуры набора инструкций x86 (ISA).

Формирование консультативной группы уже получило поддержку со стороны крупных технологических компаний – Google, Broadcom, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Meta, Oracle и Red Hat. Также в группу вошли создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) и глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Ожидается, что в будущем число членов группы увеличится.

Архитектура x86 является наиболее распространенным набором инструкций, который применяется как в домашних ПК, так и в системах центров обработки данных уже более 40 лет. Intel и AMD являются двумя основными лицензиатами архитектуры x86, которые производят на ней процессоры в больших объемах.

Сообщается, что консультативная группа сосредоточится на нескольких ключевых целях: совместимость между платформами, упрощение разработки ПО и подготовка экосистемы к будущему развитию.

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