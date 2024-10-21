Samsung представил Galaxy Z Fold SE — свой самый тонкий складной смартфон

Компания Samsung представила новую версию складного смартфона Galaxy Z Fold6. Модель Galaxy Z Fold SE (Special Edition) стала самым тонким и легким устройством в линейке. Несмотря на отсутствие цифры «6» в названии, основой новинки стал именно Galaxy Z Fold6. Новый аппарат получил увеличенный внешний экран, больше ОЗУ и камеру более высокого разрешения.

Samsung Galaxy Z Fold SE оснащен 6,5-дюймовым внешним экраном (21:9) и внутренним на 8 дюймов с гибкой матрицей (20:18). Для сравнения — у модели Galaxy Z Fold6 их размер составляет 6,3 и 7,6 дюймов соответственно. Толщина корпуса в раскрытом состоянии уменьшилась с 5,6 мм до 4,9 мм, в сложенном — с 12,1 до 10,6 мм.

В основе смартфона по-прежнему лежит мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Теперь доступно 16 Gb оперативной памяти против 12 Gb у предшественника, что должно ускорить работу с задачами искусственного интеллекта. Объем флеш-памяти составляет 512 Gb. Разрешение широкоугольного модуля основной камеры смартфона составляет 200 Мп против 50 Мп у Z Fold6. Остальные модули не изменились: 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 10 Мп телефотомодуль с трехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера разрешением 10 Мп, а камера, расположенная под экраном имеет 4 Мп датчик.

Galaxy Z Fold SE оборудован аккумулятором емкостью 4272 мАч против 4400 у Z Fold 6. Поддерживается быстрая 25-ваттная зарядка. Еще одним отличием стала тыльная панель с вертикальными полосками по всей площади. Появилась поддержка Wi-Fi 7. Несмотря на уже вышедшую Android 15, новинка работает на Android 14 с оболочкой One UI 6.1.1 (семь лет обновлений).

Корпус смартфона, сочетающий панели из стекла и металла, будет доступен в единственном черном цвете Black Shadow. На данное время Samsung Galaxy Z Fold SE доступен только для южнокорейского рынка по цене $2000. Позднее ожидается премьера смартфона в Китае под названием Galaxy W25. Будет ли глобальный релиз — неизвестно.