SolarWinds делает процесс мониторинга сети простым и понятным

Компания SolarWinds известна как крупнейший разработчик решений для управления сетями предприятий любого размера. Основные продукты SolarWinds — это системы сетевого управления, а также решения для мониторинга сетей и обнаружения сетевых устройств. Продукты SolarWinds используют более 90000 компаний, в числе которых MasterCard, Microsoft, Siemens, Nokia, Гарвардский университет, NASA, государственный департамент и министерство обороны США. Более подробно рассказать о решениях SolarWinds и их внедрении у заказчиков в Азербайджане мы попросили рассказать менеджером по развитию бизнеса SolarWinds в нашей стране и представителя компании Horizon AS Тимура Багирова.

— Компания Horizon AS известна как один из ведущих интеграторов IТ-решений. Расскажите, какую роль играют решения SolarWinds в вашей работе с клиентами?

— В Horizon AS решения SolarWinds играют важнейшую роль, особенно для клиентов, которым необходимы надежные инструменты для мониторинга и управления IТ-инфраструктурой. Наши инженеры с многолетним опытом могут внедрять эти решения на самом высоком уровне, что гарантирует компаниям эффективность и безопасность. Например, Network Performance Monitor (NPM) — это один из наиболее востребованных продуктов, который позволяет отслеживать состояние сети в режиме реального времени, выявлять узкие места и предотвращать проблемы до их появления. Этот инструмент помогает нам поддерживать высокие стандарты обслуживания.

— Какую ценность вы видите в Server & Application Monitor (SAM) для ваших клиентов?

— SAM — это незаменимый инструмент для мониторинга серверов и приложений. Он обеспечивает доступ к данным в реальном времени, что помогает быстро находить и устранять проблемы. Одна из ключевых функций SAM — это AppStack, которая визуализирует взаимосвязи приложений и инфраструктуры, значительно упрощая диагностику и решение неполадок. Благодаря этому наши клиенты могут максимально быстро реагировать на любые сбои или изменения.

— Как ваши клиенты используют SolarWinds для управления логами и сетевыми устройствами?

— Многие из клиентов используют Log Analyzer (LA) для централизованного сбора и анализа журналов событий, что помогает не только в мониторинге активности, но и в повышении уровня безопасности. IP Address Manager (IPAM) упрощает управление IP-адресами, особенно в масштабных сетях, а User Device Tracker (UDT) позволяет отслеживать устройства и предотвращать несанкционированный доступ, что является важной частью комплексной системы безопасности.

— SolarWinds также помогает управлять виртуальными средами и качеством связи? Так ли это?

— Абсолютно. Для наших клиентов, работающих с виртуальными средами и высокими требованиями к качеству связи, мы предлагаем такие инструменты, как VoIP & Network Quality Manager (VNQM) и Virtualization Manager (VMAN). Эти решения позволяют не только поддерживать высокий уровень качества связи, но и эффективно управлять виртуальными ресурсами, что повышает общую производительность их IТ-систем.

— Насколько востребован удаленный мониторинг у ваших клиентов?

— У компаний с распределенной инфраструктурой удаленный мониторинг действительно пользуется большим спросом. Мы предлагаем решение Orion Remote Collectors (ORC), которое позволяет клиентам управлять удаленными объектами без необходимости установки дополнительного ПО. Это решение особенно полезно для организаций с филиалами или удаленными офисами, где требуется централизованный контроль.

— Какие инструменты для анализа производительности особенно популярны у заказчиков в Азербайджане?

— Наибольшей популярностью пользуются PerfStack и AppStack. PerfStack позволяет объединять все метрики на одной панели, что существенно упрощает анализ производительности и решение проблем. AppStack, в свою очередь, помогает централизованно осуществлять мониторинг приложения, что ускоряет диагностику и устранение неполадок в инфраструктуре.

— А какие решения в области безопасности и мониторинга трафика вы предлагаете?

— Для мониторинга сетевого трафика и повышения уровня безопасности мы предлагаем нашим клиентам использовать NetFlow Traffic Analyzer (NTA). Этот инструмент позволяет выявлять подозрительные активности в сети, отслеживать сетевой трафик и оперативно реагировать на потенциальные угрозы, что способствует повышению прозрачности и безопасности IТ-инфраструктуры.

— Помимо перечисленных решений, какие еще инструменты вы активно внедряете у заказчиков?

— Мы предлагаем решения для мониторинга и оптимизации баз данных. Одним из таких продуктов является SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA). Этот инструмент предоставляет детализированную информацию о работе баз данных, помогая нашим клиентам выявлять и устранять узкие места в их работе. DPA особенно полезен для тех компаний, где производительность баз данных напрямую влияет на работу ключевых бизнес-процессов. Еще одним важным решением является SolarWinds Observability Self-Hosted, которое позволяет клиентам осуществлять комплексный мониторинг и анализ данных локально. Это решение идеально подходит для тех организаций, которым необходимо полное владение данными и возможность гибко настраивать инфраструктуру под свои нужды. Observability Self-Hosted помогает нашим клиентам поддерживать стабильность, доступность и производительность их систем на высшем уровне.

— Какими вы видите перспективы использования SolarWinds в будущем и роль Horizon AS в интеграции этих решений?

— Мы видим огромный потенциал в решениях SolarWinds. Эти решения помогают нашим клиентам не только эффективно управлять IТ-ресурсами, но и снижать затраты, улучшать производительность и повышать уровень безопасности. Наши инженеры постоянно совершенствуют нюансы интеграции SolarWinds, что позволяет гарантировать клиентам наилучшие результаты в управлении IТ-инфраструктурой.

Также хочу отметить, что компания Horizon AS старается быть на передовых позициях в стремительно развивающемся мире технологий и готова справляться с новыми вызовами. Чтобы узнать больше, вы можете связаться с нами по электронной почте [email protected] или позвонить по телефону (055) 460 27 34.