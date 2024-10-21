Bloomberg: Apple отстает как минимум на два года от лидеров в сфере ИИ

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, в очередной рассылке Power On заявил, что Apple отстает от конкурентов в области разработки ИИ как минимум на два года. Сотрудники компании анонимно поделились своими наблюдениями: их исследования свидетельствуют, что ChatGPT выдает ответы приблизительно на 25% точнее, чем Siri, и может ответить, как минимум на 30% больше вопросов. Возможности Siri были пройдены другими компаниями еще два года назад. Функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence появятся в iOS 18.1 и следующих версиях ОС. Релиз ожидается 28 октября.

Как сообщает Гурман, ИИ-платформа станет доступна только спустя пять дней после того, как новый iPad mini поступит в продажу 23 октября. Планшет получил 8 Gb оперативной памяти и процессор A17 Pro, что должно обеспечить необходимую мощность для поддержки Apple Intelligence.

Первоначально функциональность платформы будет несколько ограничена. Пользователям будет доступно лишь создание сводок уведомлений, что в сравнении с предложениями конкурентов, таких как Google, OpenAI и Meta, может не впечатлить. Еще три функции будут доступны не раньше декабря, а некоторые — только в марте 2025 года.