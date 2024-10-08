Ремейк Silent Hill 2 получил высокие оценки как от игроков, так и критиков

Ремейк Silent Hill 2 уже доступен на ПК и PS5. Хоррор от польской компании Bloober Team получил высокие оценки как от игроков, так и критиков: в Steam у него уже свыше 5 тыс. отзывов, 96% из которых положительные. На момент публикации заметки рейтинг игры на Metacritic составлял 87 баллов, а на OpenCritic — 88 баллов.

Пользователи Steam оценили бережное отношение к первоисточнику, сохранение жуткой атмосферы, улучшения геймплея, увеличенное разнообразие головоломок, расширение некоторых сюжетных линий и великолепное аудио-визуальное исполнение. В качестве одного из главных недостатков упоминается необходимость близко и под правильным углом подходить к объектам для взаимодействия, но эта недоработка может быть исправлена в одном из ближайших патчей. Некоторые жалуются на оптимизацию, но они находятся в абсолютном меньшинстве.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Компания Konami в честь выхода ремейка Silent Hill 2 опубликовала релизный трейлер проекта, в котором еще раз продемонстрировала обновленную классику.

Ремейк Silent Hill 2 увеличил стоимость акций Bloober Team. К середине дня 8 октября цена на акции польской студии выросла до 25,3 злотых (6,45 долларов) за штуку — это на 12,4% больше, чем вечером в пятницу 4 октября. В результате капитализация Bloober Team составила 484,66 млн. злотых (123,48 млн. долларов).