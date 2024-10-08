Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей и машинного обучения

Нобелевскую премию по физике 2024 года присудили американцу Джону Хопфилду (John Hopfield) и канадскому ученому британского происхождения Джеффри Хинтону (Geoffrey Hinton). Они удостоены награды «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей».

В основе ряда нейронных сетей, алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта лежат глубокие открытия в области физики. «Хотя компьютеры не могут думать, машины теперь могут имитировать такие функции, как память и обучение. Лауреаты этого года по физике помогли сделать это возможным», — заявили представители Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма.

Джон Хопфилд стал известен в 1982 году как изобретатель ассоциативной нейронной сети, получившей его имя. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволял автоматизировать процесс извлечения данных для идентификации элементов изображений. Он развил «сеть Хопфилда» в качестве основы для новой сети, «помогая инициировать нынешнее взрывное развитие машинного обучения».

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

91-летний Хопфилд преподает в Принстонском университета (США). Хинтону 78 лет, с 2001 года он работает в университете Торонто. В 2003 году в университете с ним познакомился, будущий научный руководитель OpenAl Илья Суцкевер. Хинтон и Суцкевер стали соавторами нескольких научных работ, посвященных возможностям машинного обучения. С марта 2013 года по апрель 2023 года Хинтон также работал в компании Google. Вместе с Терри Сейновски он изобрел «машину Больцмана» — особый вид нейронной сети. С ее помощью можно научиться распознавать характерные элементы в данных конкретного типа.

Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, который завещал часть своего состояния на учреждение премий.