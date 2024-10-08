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8 октября, 2024
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Nar наградил финалистов интеллектуальной игры Kudos

Nar

Мобильный оператор Nar, который выделяется не только выгодными тарифами, но и особым вниманием к социальным проектам, поддержал награждение финалистов 4-го сезона популярной интеллектуально-развлекательной викторины Kudos. В этом сезоне, в котором приняли участие около 300 команд, Nar поздравил победителей и вручил им специальные подарки.

Поддерживая интеллектуальные игры в Азербайджане, Nar акцентирует внимание на развитии знаний и навыков у молодёжи. В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) компания нацелена на усиление интеллектуального потенциала общества через продвижение образования и интеллектуальных инициатив. Подробную информацию о социальных проектах Nar можно найти на сайте nar.az/projects.

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