Honor Tablet GT Pro — немерцающий экран 3К 144 Hz и 8 динамиков

Компания Honor представила планшетный компьютер Tablet GT Pro. Модель получила OLED-экран с диагональю 12,3 дюйма с разрешением 3000 х 1920 пикселей и кадровой частотой 144 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 4320 Hz, поэтому в большинстве ситуаций дисплей не мерцает. Максимальная яркость – 1600 нит. Есть поддержка электронного пера Magic Pencil 3.

Honor Tablet GT Pro построен на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, используется система охлаждения площадью 40 тыс. мм², что должно обеспечить стабильно высокую производительность при длительных игровых сессиях. Емкость аккумулятора составляет 10050 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Планшет получил модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 9 Мп и систему из восьми динамиков с поддержкой технологии улучшения звука IMAX Enhanced. Габариты составляют 274.5 x 180.5 x 5.8 мм, вес – 555 гр. Устройство работает на базе Android 14 с интерфейсом MagicOS 8.

Honor Tablet GT Pro будет доступен в цветах Moon Shadow White (белый) Star Black (черный) и GT Blue (синий). Цены такие: 8/128 Gb — $335, 8/256 Gb — $365, 12/256 Gb — $405 и 12/512 Gb — $465. Продажи начнутся с 22 октября.