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17 октября, 2024
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Honor Tablet GT Pro — немерцающий экран 3К 144 Hz и 8 динамиков

Honor Tablet GT Pro

Компания Honor представила планшетный компьютер Tablet GT Pro. Модель получила OLED-экран с диагональю 12,3 дюйма с разрешением 3000 х 1920 пикселей и кадровой частотой 144 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 4320 Hz, поэтому в большинстве ситуаций дисплей не мерцает. Максимальная яркость – 1600 нит. Есть поддержка электронного пера Magic Pencil 3.

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT Pro построен на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, используется система охлаждения площадью 40 тыс. мм², что должно обеспечить стабильно высокую производительность при длительных игровых сессиях. Емкость аккумулятора составляет 10050 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Планшет получил модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 9 Мп и систему из восьми динамиков с поддержкой технологии улучшения звука IMAX Enhanced. Габариты составляют 274.5 x 180.5 x 5.8 мм, вес – 555 гр. Устройство работает на базе Android 14 с интерфейсом MagicOS 8.

Honor Tablet GT Pro будет доступен в цветах Moon Shadow White (белый) Star Black (черный) и GT Blue (синий). Цены такие: 8/128 Gb — $335, 8/256 Gb — $365, 12/256 Gb — $405 и 12/512 Gb — $465. Продажи начнутся с 22 октября.

 

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