Представлен Nothing Phone (2a) Plus — эксклюзивный процессор и 50 Мп селфи-камера

Компания Nothing представила смартфон Phone (2a) Plus. Модель является улучшенной версией оригинального Phone (2a). Новый смартфон получил более мощный процессор, улучшенные камеру и скорость зарядки, а также фирменную LED-подсветку корпуса Glyph. Она может использоваться для входящих сообщений, звонков, регулировки громкости и индикаторов таймера.

Характеристики экрана, кроме значения яркости, не изменились. Это 10 битный 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Hz. Максимальная яркость достигает 1300 нит. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основе Nothing Phone (2a) Plus лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7350 Pro, работающий на частоте до 3 GHz. Это, по сути, разогнанный вариант Dimensity 7200 Pro, на базе которого построен Nothing Phone (2a). Производитель сообщает, что новый процессор создан компанией MediaTek специально для Phone (2a) Plus. Говорится о приросте производительности примерно на 10%. Для лучшего охлаждения имеется большая испарительная камера.

Основная камера смартфона не изменилась: это главный датчик на 50 Мп (1/1,56″, f/1.88, OIS+EIS) и еще один 50 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (1/2,76″, f/2.2, угол захвата 114 градусов). В экран встроена фронтальная камера на 50 Мп (запись видео 4K@30fps). У Phone (2a) селфи-камера разрешением 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор той же емкости 5000 мАч. Мощность проводной зарядки выросла до 50 Вт, в Phone (2a) зарядка на 45 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, стереодинамики и защита корпуса IP54. Смартфон работает на базе Android 14 с оболочкой Nothing OS 2.6 и будет получать обновления ОС в течение 3 лет, а патчи безопасности — в течение 4 лет. Габариты составляют 161,7 х 76,3 х 8,5 мм, вес — 190 гр.

Nothing Phone (2a) Plus будет предложен в двух цветах корпуса: сером металлике и черном. Цена — $399 за версию 12/256 Gb. Продажи начнутся 3 августа.