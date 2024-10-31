Новая функциональность позволит азербайджанским организациям определить актуальные для них киберугрозы и методы защиты в режиме реального времени.

«Лаборатория Касперского» добавила функцию обзора ландшафта киберугроз в свой Threat Intelligence Portal. В сервисе аналитики Kaspersky Threat Intelligence Portal появился новый раздел — ландшафт киберугроз (Threat Landscape). С его помощью ИБ-специалисты компаний смогут видеть детализированные данные о киберугрозах и атакующих, которые нацелены на конкретную отрасль и регион, на основе методологии MITRE ATT&CK. В первую очередь нововведение оценят сотрудники центров мониторинга безопасности (SOC): оно ускорит работу с данными об угрозах, позволит определить приоритетные для исследования техники, а также конкретные шаги и меры защиты.

Фильтры. В Threat Landscape можно отфильтровать информацию о киберугрозах по следующим категориям:

география, отрасль, платформы/операционные системы;

профили атакующих, профили ПО, техники, тактики и процедуры злоумышленников;

методы смягчения последствий, правила детектирования, ассоциируемые с TTP (Sigma, Suricata), индикаторы компрометации.

Использование алгоритмов машинного обучения в работе Threat Landscape. Вся информация о киберугрозах, атакующих и их тактиках, техниках и процедурах (TTP) собирается в режиме реального времени, большая часть из них обрабатывается с помощью современных алгоритмов машинного обучения. Алгоритмы работают с миллионами файлов, включая данные из Kaspersky Security Network; веб-краулеров; ботоферм; спам-ловушек; ханипотов, имитирующих IoT-устройства, уязвимые системы, программное обеспечение сенсоров; пассивных DNS; дарквеба. Полученные данные анализируются различными автоматическими системами, такими как Kaspersky Sandbox, Kaspersky Threat Attribution Engine. Благодаря постоянному мониторингу и исследованиям «Лаборатория Касперского» создаёт самое большое в отрасли хранилище профилей атакующих и ПО, связанных с вредоносными файлами и их TTP. Это дает возможность пользователям сервиса получать подробную и свежую информацию о киберугрозах, актуальных именно для них.

«Каждый день мы выявляем 411 тысяч вредоносных файлов. Работа с огромным массивом новых данных с опорой на накопленную ранее информацию позволяет получить актуальное представление об атаках даже в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз. Теперь оно доступно нашим клиентам в удобном формате благодаря появлению секции Threat Landscape. Зная, какие киберугрозы нацелены на конкретную инфраструктуру, компании могут предпринять необходимые меры для защиты всех своих активов. Это поможет выстроить эффективную стратегию кибербезопасности и выявить пробелы в защите до того, как злоумышленники смогут ими воспользоваться», — комментирует Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Более подробная информация о полном спектре возможностей Kaspersky Threat Intelligence доступна на сайте «Лаборатории Касперского»: https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/threat-intelligence.

В течение 2023 года решения «Лаборатории Касперского» принимали участие в 100 независимых тестированиях защитных технологий по различным параметрам, в том числе 93 раза заняли первые места.