На HBO выйдет документальный фильм о возможном создателе биткоина Сатоши Накамото

Американский канал HBO выпустит документальный фильм о возможном создателе биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Картина Money Electric: The Bitcoin Mystery (Электронные деньги: тайна биткоина) выйдет 8 октября. Режиссером фильма выступил Каллен Хобак (Cullen Hoback).

Настоящее имя человека, который скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, остается одной из загадок последних лет. Авторы ленты утверждают, что им удалось установить личность создателя биткоина. Подробности расследования легли в основу фильма, работа над которым заняла три года.

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«В фильме мы приводим чертовски убедительные доводы, и я думаю, что тот, на ком мы остановимся, вызовет удивление и немало споров. Уверен, люди будут спорить об этом независимо от того, насколько убедительные аргументы мы привели, и это нормально. Такова природа этого пространства. У нас было гораздо больше доказательств, чем мы смогли включить в фильм», — заявил режиссер.

Хобак отметил, что биткоин стал мейнстримом, а Сатоши владеет «гигантской долей» криптовалюты. По оценкам, речь идет об 1,1 млн. BTC, стоимостью около $67 млрд. Но нет ясности, есть ли у него доступ к ключам шифрования и этим средствам.

Есть различные теории о том, кто создал биткоин, но ни одна из них не была доказана. Известно, что человек под псевдонимом Сатоши Накамото разрабатывал первую криптовалюту до 2011 года, но в итоге остановил деятельность и передал управление репозиториями исходного кода биткоина другим разработчикам, после чего связь с ним оборвалась.

Разоблачение Сатоши Накамото грозит тем, что к нему возникнут много непростых вопросов, вплоть до обвинений в соучастии в преступлениях, в которых использовался биткоин. Наиболее популярные «кандидаты» — покойный инженер-программист Хэл Финни (Hal Finney), системный инженер Дориан Накамото (Dorian Nakamoto), ученый Ник Сабо (Nick Szabo) и изобретатель системы Hashcash Адам Бэк (Adam Back).