Meta представила ИИ-генератор видео Movie Gen для создателей контента

Компания Meta представила ИИ-генератор видео Movie Gen, который позволяет по текстовому запросу создавать или редактировать видеоролики. Нейросеть генерирует короткие видеоролики в FullHD с частотой 24 к/c, поддерживает несколько соотношений сторон, включая 1:1 и 16:9, а также умеет добавлять правдоподобные звуковые эффекты. Максимальная продолжительность ролика составляет 16 секунд.

Пока что пользоваться Movie Gen могут лишь некоторые сотрудники компании, а также ее партнеры, в том числе некоторые режиссеры. В 2025 году Meta планирует добавить поддержку нейросети в свои популярные приложения.

«Инструмент будет удобным в использовании, полезным для блогеров, хорошим для общего взаимодействия в приложениях, но на данный момент у нас нет конкретного плана продукта, как он будет выглядеть», — сказал Коннор Хейс (Connor Hayes), вице-президент Meta, курирующий направление генеративного ИИ.

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Meta располагает большими объемами данных, которых достаточно для обучения ИИ, способного генерировать текст, звук или видео. Компания вложила в это направление несколько миллиардов долларов и встроила в большинство своих приложений чат-бот Meta AI. Компания становится все более серьезным конкурентом OpenAI и Google в области ИИ, отмечает Bloomberg.