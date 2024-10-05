spot_img
6 октября, 2024
ДомойAI / MLMeta представила ИИ-генератор видео Movie Gen для создателей контента

Meta представила ИИ-генератор видео Movie Gen для создателей контента

Meta Movie Gen

Компания Meta представила ИИ-генератор видео Movie Gen, который позволяет по текстовому запросу создавать или редактировать видеоролики. Нейросеть генерирует короткие видеоролики в FullHD с частотой 24 к/c, поддерживает несколько соотношений сторон, включая 1:1 и 16:9, а также умеет добавлять правдоподобные звуковые эффекты. Максимальная продолжительность ролика составляет 16 секунд.

Пока что пользоваться Movie Gen могут лишь некоторые сотрудники компании, а также ее партнеры, в том числе некоторые режиссеры. В 2025 году Meta планирует добавить поддержку нейросети в свои популярные приложения.

«Инструмент будет удобным в использовании, полезным для блогеров, хорошим для общего взаимодействия в приложениях, но на данный момент у нас нет конкретного плана продукта, как он будет выглядеть», — сказал Коннор Хейс (Connor Hayes), вице-президент Meta, курирующий направление генеративного ИИ.

Meta располагает большими объемами данных, которых достаточно для обучения ИИ, способного генерировать текст, звук или видео. Компания вложила в это направление несколько миллиардов долларов и встроила в большинство своих приложений чат-бот Meta AI. Компания становится все более серьезным конкурентом OpenAI и Google в области ИИ, отмечает Bloomberg.

Предыдущая статья
На HBO выйдет документальный фильм о возможном создателе биткоина Сатоши Накамото
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,003ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»