Компания Motorola продемонстрировала универсальность искусственного интеллекта на выставке Lenovo Tech World ’24

Искусственный интеллект открыл новый мир возможностей для пользователей Motorola. На протяжении многих лет Motorola совершенствует свой подход к искусственному интеллекту, уделяя особое внимание улучшению пользовательского опыта. Представленный на Lenovo Tech World moto ai трансформирует взаимодействие современных пользователей со смартфонами посредством появления новых функций на базе искусственного интеллекта, которые открывают пользователям широкой набор инструментов для решения повседневных задач и вдохновляют на творчество.

Moto AI предлагает легкое взаимодействие и персонализированную помощь

Motorola исследует возможности искусственного интеллекта в Large Action Models (LAM). С помощью встроенного экспериментального программного обеспечения LAM от Motorola может понимать среду пользователя, учиться на его поведении, чтобы предлагать персонализированные ответы, а также переводить естественный язык команд пользователя в действия и беспрепятственно выполнять их от его имени. На выходе пользователь получает интеллектуального ассистента, который не только понимает контекст задаваемых запросов, но и постоянно обучается и использует больше инструментов искусственного интеллекта, чтобы быть более полезным и оказывать персонализированную помощь владельцу смартфона.

Например, когда пользователь задает команду «закажите мне американо со льдом», moto ai найдет ближайшую кофейню и разместит там заказ на это кофе, сообщив пользователю, когда он будет готов к получению. Еще один пример, когда пользователь говорит, куда он хочет поехать, moto ai определит местонахождение пользователя, сделает заказ в Uber и предоставит пользователю подробную информацию о водителе, типе автомобиля, месте посадки и расчетном времени прибытия в пункт назначения.

Чем дольше LAM используется, тем больше возможностей он получает для того, чтобы изучить привычки и предпочтения пользователя, на основе которых он сможет выдавать более точный и персонализированный результат. В будущем moto ai сможет автоматизировать больше задач ежедневной рутины пользователя, такие как постановка будильника, заказ утреннего кофе, выбор плейлистов и многое другое.

Расширенные функции moto ai

moto ai основан на многолетнем опыте Motorola по внедрению искусственного интеллекта в различные компоненты устройств компании, включая камеру, аккумулятор, дисплей и производительность устройства. Сегодня moto ai находится в стадии бета-тестирования. К компания планирует в течение года расширить программу тестирования, пригласив больше тестировщиков для совершенствования своего решения.

«Catch me up» — функциональность moto ai, которая помогает пользователям экономить время, предоставляя краткое содержание личных сообщений, чтобы пользователям не приходилось просматривать все пропущенные уведомления.

Функциональность «Pay attention» помогает пользователям составлять конспекты и тезисы встреч и/или переговоров без необходимости пользователю писать заметки или прослушивать длинные записи самостоятельно. Сервис позволяет записывать разговоры или выступающих, которые затем расшифровываются и резюмируются для последующей работы с материалами пользователем.

Функциональность «Remember this» позволяет сохранять информацию с экрана или камеры пользователя по запросу, а затем с помощью искусственного интеллекта добавляет к контенту аналитические данные о его контексте. Например, когда пользователь делает фотографию, moto ai использует LLM в фоновом режиме, чтобы извлечь ключевые данные о событии, координатах и других фактах, когда был сделан снимок. Эта информация хранится на устройства в защищенном формате и сохраняется только тогда, когда пользователь пожелал воспользоваться этой функциональностью. Воспроизвести эту информацию можно в любое время с помощью простого вопроса к moto ai.

Новые функции Smart Connect на базе ИИ

Платформа Smart Connect обеспечивает объединение устройств экосистем Motorola и Lenovo, обеспечивая их бесшовную интеграцию и доступ к функциям искусственного интеллекта. Например, с помощью функциональности Intelligent Awareness пользователи могут легко управлять своими устройствами экосистемы от смартфонов до устройств IoT с помощью команд на естественном языке. Smart Connect использует возможности гибридного ИИ, чтобы повысить производительность каждой задачи, поставленной пользователем. Кроме того, с помощью Smart Connect смартфоны или планшеты, не имеющие встроенных инструментов искусственного интеллекта, также могут получить доступ к интеллектуальным функциям поддерживающего устройства посредством шеринга этой функциональности.

Smart Connect теперь предоставляет пользователям возможность беспрепятственно обмениваться данными между подключенными устройствами. Кросс-девайсный поиск предоставляет пользователям возможность находить и передавать файлы, запускать приложения и находить релевантные фотографии на всех подключенных устройствах экосистемы с помощью простой команды. Пользователи также могут активировать функции moto ai прямо со своего ПК с помощью таких команд, как «Catch me up» и других.

В рамках Lenovo Tech World было также объявлено, что компании Meta и Motorola сотрудничают для расширения возможностей Smart Connect для взаимодействия смартфонов и гарнитур Quest, что означает, что в скором времени пользователи могут получать доступ к сообщениям, своим любимым приложениям и многому другому. В ближайшем будущем Smart Connect будет добавлено в магазин приложений Quest, следите за обновлениями.