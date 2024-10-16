Lenovo продемонстрировала комплексный портфель устройств с искусственным интеллектом на выставке Tech World 2024

Компания Lenovo на мероприятии Tech World 2024, демонстрируя свое стремление стать лидером в области передовых решений на основе искусственного интеллекта и следуя ранее озвученной цели создать «Искусственный интеллект для всех», представила портфель своих самых новейших решений в этой области. Среди основных новинок — Lenovo AI Now, собственный виртуальный помощник компании на базе искусственного интеллекта, превращающий любой ПК в персонализированное устройство; новый ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition с интегрированными функциями искусственного интеллекта для гибридной работы; и Lenovo Learning Zone, персональная образовательная программная платформа на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Lenovo продемонстрировала новые многообещающие концепции, такие как Lenovo «AI Buddy», визуальный интерактивный модуль и другие.

О концепции «Искусственный интеллект для всех»

«В Lenovo мы стремимся делать интеллектуальные технологии доступными для всех. Обладая одним из самых полных портфелей решений для искусственного интеллекта в отрасли, мы предлагаем мощные, гибкие и надежные решения, которые расширяют возможности людей и стимулируют трансформацию в различных отраслях», — сказал Лука Росси, президент Lenovo Intelligent Devices Group. «Благодаря персонализации, производительности и безопасности разрабатываемых нами решений на основе искусственного интеллекта, они помогают людям раскрывать творческий потенциал, улучшать совместную работу и легко интегрироваться в любую цифровую среду».

Устройства и ПО с ИИ для решения повседневных задач

Эти устройства и решения Lenovo на базе искусственного интеллекта разработаны для удовлетворения разнообразных потребностей частных и корпоративных пользователей. Интегрируя искусственный интеллект в свой портфель продуктов, Lenovo стремится оптимизировать рабочие процессы, улучшить совместную работу и обеспечить более безопасные и персонализированные вычислительные возможности.

Lenovo AI Now

Lenovo AI Now — это агент искусственного интеллекта, предназначенный для преобразования традиционных ПК в по-настоящему персонализированные устройства искусственного интеллекта. Он использует локальную большую языковую модель (LLM), созданную на основе Llama 3.1 от Meta, обучающуюся в режиме реального времени на личной базе знаний пользователя прямо на ПК, без необходимости привлечения облачных вычислений. Это обеспечивает повышенную конфиденциальность данных, так как все взаимодействия пользователя с ПК происходят локально на устройстве. Пользователи могут использовать Lenovo AI Now для автоматизации и упрощения широкого спектра задач, от управления документами и расшифровки онлайн-совещаний до управления устройствами и создания контента. Платформа интеллектуального ассистента поддерживает взаимодействие на естественном языке, позволяя пользователям быстро находить хранящиеся на устройстве документы, изображения или получать ответы на заданные помощнику вопросы.

Lenovo AI Now также выполняет функции настройщика ПК, который помогает пользователям скорректировать параметры устройства по своим предпочтениям. Интеллектуальный агент с помощью подсказок на естественном языке может адаптировать, по запросу пользователя, яркость дисплея, или включить инструменты для повышения производительности, или активировать режим защиты зрения. С помощью интеллектуального ассистента Knowledge Assistant пользователь, также, может формировать собственную базу знаний на устройстве, чтобы потом, выполнять удобный поиск, задавать вопросы и быстро получать релевантные ответы из каталога имеющейся информации.

Lenovo AI Now поддерживает работу с экосистемой приложений ИИ Lenovo и сторонних разработчиков, предоставляя еще больше возможностей пользователям своих устройств для поддержки офисной работы, реализации творческих задач и игр. Благодаря такой экосистеме пользователи получают инструменты искусственного интеллекта, которые могут обобщать документы, составлять проекты ответов, создавать визуальные элементы и многое другое, обеспечивая при этом плавную и быструю работу с данным как на устройстве, так и используя возможности облака.

Благодаря интегрированной LLM и разработанной для использования гетерогенной вычислительной архитектуры, сочетающей в себе мощность центрального процессора, графического процессора и NPU (нейронного процессора), Lenovo AI Now обеспечивает высокую производительность при минимальном расходе заряда батареи. Кроме того, Lenovo AI Now обеспечивает контроль послепродажного обслуживания и выдает рекомендации по профилактике устройства, а также способен оказывать поддержку пользователя для мгновенной помощи и устранения неполадок.

Lenovo AI Now разработан с усиленными мерами безопасности для защиты пользовательских данных и конфиденциальности. Формируемая интеллектуальным ассистентом база знаний хранит все персональные данные пользователя локально на устройстве и защищает их надежным алгоритмом безопасности. В случае необходимости обращения к облачным ресурсам и приложениям для расширения сценариев ИИ пользователи имеют полный контроль над доступом к таким ресурсам, а при каждом использовании облачных данных система потребует подтвердить согласие.

Lenovo AI Now встроен Microsoft Azure AI Content Safety, что позволяет отслеживать и фильтровать вредоносное содержимое в режиме реального времени. Кроме того, Lenovo AI Now является первым приложением искусственного интеллекта, получившим бриллиантовый рейтинг UL Solutions AI Model Transparency Benchmark, и знак отличия UL Verified Mark за прозрачность модели искусственного интеллекта, что еще раз демонстрирует приоритет Lenovo в вопросах безопасности и сохранения конфиденциальности данных пользователей.

ThinkPad X1 2-в-1 (Gen 10 Aura Edition

Ноутбук ThinkPad X1 2-в-1 (10nd Gen, 10 Aura Edition) отличается непревзойденной универсальностью и мощностью, что делает его превосходным решением для профессионалов, которым нужна гибкость, мобильность и производительность. Новый Copilot+ PC «2-в-1» со сверхярким OLED-дисплеем с переменной частотой обновления до 120 Гц дает возможность легко переключаться между режимами ноутбука и планшета, позволяя пользователям адаптироваться к различным рабочим сценариям — будь то заметки во время совещаний, создание эскизов с помощью пера Lenovo Yoga Pen или работа над сложными отчетами. Ноутбук ThinkPad X1 2-в-1 на базе процессоров Intel Core серии Ultra 200V с графикой Intel Arc и встроенным NPU обеспечивает до 48 TOPS для выполнения задач искусственного интеллекта. Ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition — это Copilot+ PC решение, которое отличается высокой производительностью и долгим временем автономной работы, а также высочайшими стандартами безопасности Windows. Благодаря поддержке ноутбуком функциональности Copilot+ пользователи могут повысить свою продуктивность с помощью новых возможностей искусственного интеллекта, таких как Live Captions – переводчик, позволяющий общаться с друзьями и семьей на разных языках; или Cocreator в Paint для того, чтобы помочь воплотить самые креативные идеи в жизнь. Функции Copilot+ от Microsoft станут доступны с конца ноября этого года.

Линейка ноутбуков Lenovo Aura Edition выводит персонализацию и пользовательский опыт на новый уровень. Все устройства серии оснащены интеллектуальными режимами, которые обеспечивают легкий доступ к персонализации различных параметров ПК через интуитивно-понятный интерфейс. В зависимости от потребностей пользователя устройство может, например, оптимизировать свою производительность или энергопотребление и многое другое. Smart Share позволяет быстро обмениваться изображениями со смартфонами, а Smart Care обеспечивает мгновенный доступ к инструментам поддержки Lenovo в режиме реального времени.

Время работы ноутбука ThinkPad X1 2-в-1 (10nd Gen, 10 Aura Edition) от аккумулятора превышает 18 часов. Опциональный тачпад и фирменный, встроенный в клавиатуру, джойстик TrackPoint обеспечивают точное управление и удобную навигацию, а стилус обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие при создании эскизов, заметок или аннотирования документов.

Еще одной отличительной особенностью ThinkPad X1 2-в-1 (10nd Gen, 10 Aura Edition) является то, что ноутбук разработан, исходя из принципов циркулярной экономики с повышенной ремонтопригодностью и соответствия экологическим стандартам. Устройство оснащено батареей, которая легко может быть заменена пользователем самостоятельно, а отдельные элементы корпуса ноутбука на 75% состоят из переработанного алюминия. Упаковка ноутбука изготовлена из бамбука и сахарного тростника.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 включает в себя расширенные функции безопасности ThinkShield, такие как встроенный в клавиатуру сканер отпечатков пальцев, ИК-камера с функцией распознавания лиц и защитной механической шторкой. Ноутбук сертифицирован на соответствие стандартам MIL—SPEC 810H, что подчеркивает его долговечность и надежность при эксплуатации даже в самых сложных условиях окружающей среды.

Lenovo Learning Zone

Lenovo Learning Zone — это образовательная платформа на основе искусственного интеллекта, которая предлагает широкий спектр инструментов для упрощения обучения в классе и за его пределами. С помощью Class Genie на основе искусственного интеллекта пользователи получают доступ к инструментам расшифровки лекций в реальном времени. Платформа с искусственным интеллектом преобразует учебные материалы в заметки и викторины, фиксируя идеи и закрепляя обучение с помощью увлекательных заданий и персонализированных оценок.

Lenovo Learning Zone поддерживает бесшовную синхронизацию между ПК и смартфонами, позволяя пользователям получать доступ к своим заметкам, викторинам и учебным материалам на разных устройствах. С помощью интеллектуального сканера Lenovo Smart Scanner пользователи могут легко оцифровывать и импортировать учебные материалы для удобного хранения на своем устройстве.

Помимо образовательных функций Lenovo Learning Zone заботится о конфиденциальности и безопасности пользователей. LLM платформы, использующаяся в Lenovo AI Now, обрабатывает данные локально на устройстве, что означает, что персональные данные остаются защищенными и находятся под контролем пользователя.

ThinkSmart Core Gen 2

ThinkSmart Core Gen 2 является одним из первых устройств для видеоконференций, оптимизированных для искусственного интеллекта. В дополнение к интеллектуальным функциям аудио и видео он использует Microsoft Copilot+ и Zoom AI Companion, благодаря которым любой конференц-зал можно превратить в интеллектуальный центр для совместной работы, обеспечивая продуктивное взаимодействие с повышенной безопасностью как очных, так и виртуальных рабочих мест. Автоматическая расшифровка совещаний в режиме реального времени и интеллектуальная настройка видео уменьшают отвлекающие факторы и повышают вовлеченность команды, сохраняя при этом защиту конфиденциальных данных.

Концепты новых устройств с ИИ

Мышь Lenovo с искусственным интеллектом

Lenovo AI Mouse предлагает персонализированный опыт за счет интеграции специальной кнопки AI, которая соединяет пользователей с Lenovo AI Now. Благодаря элегантному дизайну и эргономике, а также доступа к цифровому помощнику на базе искусственного интеллекта эта мышь упрощает рабочие процессы, помогая пользователям более эффективно ориентироваться в задачах. Этот концепт разработан для повышения комфорта и производительности в течение долгого рабочего дня, а также для минимизации расхода заряда батареи для оптимальной энергоэффективности.

Lenovo «Home AI Brain»

«Home AI Brain» это концептуальное устройство, объединяющее в себе фоторамку, семейный мультимедиа-альбом и другие интеллектуальные функции искусственного интеллекта. Последний используется для автоматического создания видеороликов, в которых собраны основные моменты особых событий пользователя или группы пользователей. Эта концептуальная платформа позволяет создавать персонализированный контент и делиться им в защищенном контуре домашней экосистемы устройств (планшеты, ПК и телевизоры).

Lenovo AI Buddy

«AI Buddy» имитирует эмоции человека, подстраивая интерфейс под предпочтения своего пользователя. Этот цифровой помощник эффективно справляется с планированием, напоминаниями и исполнением простых рутинных задач, что делает его незаменимым инструментом для повышения производительности пользователя. Интеллектуальное управление задачами обеспечивает бережное обращение с конфиденциальной информацией пользователя, предоставляя последнему комфортное и безопасное взаимодействие, подобное человеческому.

Решение для конференций Super Multi—view 3D

Lenovo Super Multi—view 3D предлагает иммерсивный 65-дюймовый 3D-дисплей, предназначенный для взаимодействия нескольких человек с нескольких углов обзора. Воспроизводя 3D-видео в режиме реального времени, участники могут воспринимать контент встречи с разных ракурсов с ощущением объема и многомерности, делая удаленное сотрудничество приближенным к личному взаимодействию.

Smart Connect и планшеты Lenovo

Платформа Smart Connect обеспечивает объединение устройств экосистем Motorola и Lenovo, обеспечивая их бесшовную интеграцию и доступ к интеллектуальным функциям. Smart Connect использует возможности искусственного интеллекта подключенных устройств в рамках одной платформы. Например, планшет Lenovo в паре при подключении к ПК с искусственным интеллектом может получить доступ к передовым инструментам этой технологии, доступным на ПК. Это позволяет устройствам, не использующим искусственный интеллект, воспользоваться некоторыми функциями с поддержкой искусственного интеллекта, такими как создание контента в Lenovo Creator Zone.