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16 октября, 2024
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Google выпустила стабильную версию Android 15

Google Android 15

Компания Google начала распространение стабильной версии операционной системы Android 15. Первыми ее получили фирменные смартфоны Pixel.

Основные нововведения в Android 15:

  • «Личное пространство». Создание защищенного раздела для приложений, которые пользователь хочет скрыть от других людей, получивших доступ к его устройству. Например, социальные сети, платформы для знакомств или банковские сервисы. Раздел блокируется биометрией или PIN-кодом;
  • Архивация приложений. Редко используемые приложения можно выгрузить из памяти устройства, но в любой момент их легко восстановить с сохранением всех личных данных;
  • Возможность сохранения пары приложений. Для запуска режима разделенного экрана с выбранными программами в одно нажатие;
  • Функция Theft Detection Lock заблокирует смартфон автоматически, если обнаружит (при помощи искусственного интеллекта), что произошла кража;
  • Функция Remote Lock поможет владельцу устройства заблокировать его с другого Android, используя номер телефона и проверку безопасности;
  • Обновленный жест «Назад». Функция станет работать по умолчанию;
  • Нативная поддержка спутниковой связи.

Android 15 поддерживают Pixel 6 и 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8 и 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL, а также Pixel Tablet, Pixel Fold и Pixel 9 Pro Fold.

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