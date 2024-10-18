IDC: Samsung лидирует на глобальном рынке смартфонов по итогам третьего квартала

Аналитическая компания IDC подвела итоги третьего квартала 2024 года на глобальном рынке смартфонов. В исследовании были обработаны данные рынков около 100 государств. По подсчетам, за квартал было отгружено около 316,1 млн. устройств, что на 4% больше показателя за тот же квартал прошлого года.

Первое место занимает компания Samsung, которая, хоть и потеряла около 2,8% от числа произведенных и отгруженных устройств, все еще сохраняет свое лидерство, занимая 18,3% доли рынка. Южнокорейский производитель выпустил за квартал 57,8 млн. смартфонов. Аналитики IDC объясняют популярность смартфонов Samsung увеличением доли в премиальном сегменте, внедрением Galaxy AI в новые модели и выпуском Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

На втором месте находится Apple с долей рынка в 17,7% и 56 млн. отгруженных устройств. Компания нарастила число выпущенных смартфонов на 3,5% в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Третье место остается за Xiaomi с 42,8 млн. устройств и 13,5% долей рынка. Компания нарастила число отгруженных устройств на 3,3%. На четвертом месте — OPPO с 28,1 млн. смартфонов и 9,1% рынка. Количественный прирост составил 5,9%. Vivo заняла пятое место с 27 млн. смартфонов. Компания нарастила число отгруженных устройств на 22,8% в сравнении с третьим кварталом прошлого года, доля рынка составляет 8,5%.