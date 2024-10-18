Epic Games Store бесплатно отдает Invincible Presents: Atom Eve и Kardboard Kings

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Invincible Presents: Atom Eve и Kardboard Kings. Предложение доступно до 24 октября 20:00 по бакинскому времени.
Invincible Presents: Atom Eve – это визуальная новелла по мотивам мультсериала и комикса «Неуязвимый». Игра, разработанная Terrible Posture Games и изданная Skybound Games, вышла в 2023 году. Она заслужила очень положительные оценки игроков. Играть предстоит за Атомную Еву. Epic Games Store уже отдавал бесплатно Invincible Presents: Atom Eve в марте этого года.
Kardboard Kings — это симулятор управления карточным магазином, разработанный студией Henry’s House и выпущенный в 2022 году. В основном игра получила положительные пользовательские отзывы и имеет множество отсылок к поп-культуре. Игрокам предстоит взять на себя роль владельца небольшого магазина коллекционных карточных игр, управлять бизнесом, привлекать новых клиентов и создавать уютную атмосферу для покупателей.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст только одну игру – физический симулятор Moving Out.