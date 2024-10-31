Honor представил флагманы Magic7 и 7 Pro с ИИ-функциями

В Китае прошла презентация флагманской линейки Honor Magic7, которая пришла на смену Magic6. В серию вошли две модели, базовая и Pro-версия, которые похожи внешне, но во-многом отличаются по начинке. Honor Magic7 и 7 Pro получили качественный экран, топовый процессор Qualcomm, продвинутые камеры и емкий аккумулятор. Смартфоны получили ИИ-функции, которые поддерживает новая оболочка MagicOS 9.0.

Базовая модель получила OLED-экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2800 х 1264 пикселя, в Pro-версии используется OLED-панель с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2800 х 1280 пикселей. Оба экрана поддерживают динамическую частоту обновления от 1 до 120 Hz и высокую частоту регулировки ШИМ — 4320 Hz, за счет чего не мерцают в большинстве ситуаций. Яркость экрана составляет 1600 нит, пиковая – 5000 нит, есть поддержка Dolby Vision. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфонов лежит топовая платформа Snapdragon 8 Elite с испарительной камерой для лучшего отвода тепла, используется память LPDDR5X и UFS 4.0. Устройства должны без проблем справляться с требовательными играми.

Honor Magic7 оснащен тройной основной камерой с датчиками по 50 Мп: главный модуль (1/1,3″, f/1.9, OIS), модуль со сверхширокоугольным объективом (f/2.0, автофокус (макросъемка 2,5 см), угол захвата 122 градуса) и телеобъектив (f/2.4, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0, угол захвата 90 гр).

Honor Magic7 Pro также получил тройной блок основной камеры: датчик на 50 Мп (1/1,3″, переменная диафрагма f/1.4-2.0, OIS), 50 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (f/2.0, автофокус (макросъемка 2,5 см), угол захвата 122 градуса) и перископ на 200 Мп (Samsung HP3, 1/1,4″, f/2.6, оптический зум 2.5х, OIS). Фронтальная камера состоит из двух модулей — 50 Мп + 3D TOF (f/2.0, угол захвата 90 градусов, автофокус, угол захвата 90 гр).

Младшая модель получила аккумулятор емкостью 5650 мАч, старшая — емкостью 5850 мАч. Поддерживается 100-ваттная проводная зарядка и 80-ваттная беспроводная. Honor Magic7 Pro стал первым смартфоном, получившим пятизвездочный сертификат качества звука SGS для мобильных устройств. Он оснащен двойными динамиками со сверхбольшой амплитудой и большой звуковой камерой для мощных басов и объемного звучания. Также смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт, стереодинамики и защиту IP68/69. Есть поддержка спутниковой связи через группировку Beidou. Габариты и вес Magic7: 162,61 x 75,8 x 7,95 мм, 199 гр, Magic7 Pro: 162,7 x 77,1 x 8,8 мм, 223 гр. В качестве ОС выступает Android 15 на базе MagicOS 9.0.

Цены в Китае на Honor Magic7: 12/256 Gb – $632, 12/512 Gb – $674, 16/512 Gb – $702, 16 Gb/1 Tb – $772. Смартфон будет доступен в расцветках Sunrise Gold (золотистая), Moon Shadow Grey (серая), Snowy White (белая), Sky Blue (голубая) и Velvet Black (черная).

Цены на Honor Magic7 Pro: 12/256 Gb – $800, 16/512 Gb – $870, 16 Gb/1 Tb – $940. Расцветки: Moon Shadow Grey (серая), Snowy White (белая), Sky Blue (голубая) и Velvet Black (черная). В продажу новые смартфоны поступят 8 ноября.