Honor представил MagicOS 9.0 на базе Android 15

Компания Honor представила в Китае фирменную оболочку MagicOS 9.0, построенную на базе Android 15. Она позиционируется как «первая в мире персонализированная операционная система с искусственным интеллектом для всех сценариев». Подчеркивается глубокая интеграция фирменного голосового помощника Yoyo (AI Agent).

MagicOS 9.0 использует фирменную языковую модель MagicLM, которая понимает естественный язык, обладает функциями компьютерного зрения, обучается на привычках пользователя и учитывает контекст диалога с ним. Подобно обычному помощнику, ИИ-ассистент Yoyo может самостоятельно заказать кофе или произвести оплату с подтверждением по одному запросу.

В MagicOS 9.0 также поработали над оптимизацией производительности. Новая модель MagicLM имеет 3 млрд. параметров — это меньше, чем 7 млрд. у предыдущей нейросети, которая работала локально на устройстве. Теперь система потребляет на 80% меньше энергии, загружает данные на 77% быстрее и увеличивает скорость вывода текста на 500%. Эти показатели говорят о том, что MagicOS 9.0 не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников, что особенно важно для владельцев смартфонов с ограниченными ресурсами памяти и батареи. Размер занимаемого ей дискового пространства уменьшился на 1,8 Gb, потребление оперативной памяти — на 1,6 Gb.

Кроме того, MagicOS 9.0 получила функцию AI Deepfake Detection, которая призвана защитить пользователя от мошенничества и распознавания deepfake-видео. Разработчики также обновили интерфейс: смарт-капсула, аналог Dynamic Island, служит для отображения полезной информации, включая прогноз погоды, экстренные оповещения, важные уведомления и прочее. Функция Honor AnyDoor при помощи простых жестов позволяет быстро получить доступ к сервисам, выделяя объекты на экране. В комплект системы также входят функции Versatile Desktop, Magic Lock Screen и Magic Style, которые адаптируют работу с ней под потребности пользователя. Есть инструменты AI Gallery, AI Eraser, Face Restoration и AI Image Expansion.

Для китайского рынка развертывание MagicOS 9.0 стартует в ноябре этого года. Обновление получат три десятка устройств. Международные версии смартфонов обновятся позже.