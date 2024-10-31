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31 октября, 2024
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Представлен флагманский смартфон IQOO 13 для геймеров

iQOO 13

Компания Vivo представила новый флагманский смартфон iQOO 13, ориентированный специально для мобильных геймеров. Он получил не только мощный процессор от Qualcomm, но и чип Q2 собственной разработки компании, который берет на себя часть нагрузки для повышения частоты кадров и стабильности. Кроме того, аппарат оснащен аккумулятором большой емкости.

iQOO 13

iQOO 13 получил OLED-экран на основе нового люминесцентного материала Q10 компании BOE. Характеристики экрана: диагональ 6,82 дюйма, разрешение 3168 х 1440 пикселей (510ppi), динамическая частота обновления до 144 Hz, частота регулировки ШИМ 2592 Hz и пиковая яркость 4500 нит. Кроме того, поддерживается технология DC Dimming для снижения нагрузки на глаза.

В качестве аппаратной платформы выступает новый процессор Snapdragon 8 Elite, смартфон получил память LPDDR5X и UFS 4.0. Площадь системы охлаждения составляет 7000 мм2. Фирменный сопроцессор Q2 позволяет повышать разрешение в играх до 2K и частоту кадров до 144 fps.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony IMX921, 1/1,56″, f/1.88, OIS), модуль с широкоугольным объективом (Samsung S5KJN1, 1/2,76″, f/2.0, угол захвата 119,4 градуса, автофокус) и телеобъектив (Sony IMX816, 1/2,93″, f/1.85). Вокруг блока камеры размещена RGB-подсветка Monster Halo, которая поддерживает 72 комбинации световых эффектов и служит индикатором для уведомлений, звонков и зарядки. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что позволяет восполнить 100% за 30 минут. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, чип NFC, порт USB-C 3.2, стереодинамики, мощный вибромотор, ИК-излучатель, подэкранный сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой) и защита от пыли и воды IP68/IP69. Аппарат работает под управлением Android 15 с OriginOS 5. Габариты и вес: 163,37 х 76,71 х 7,99 мм, 207 гр.

IQOO 13 будет доступен в четырех расцветках корпуса: черной, белой (BMW Motorsport), серой и зеленой. Цены: 12/256 Gb – $560, 16/256 Gb – $605, 12/512 Gb – $630, 16/512 Gb – $660, 16 Gb/1 Tb – $730. В ближайшее время смартфон выйдет на глобальный рынок.

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