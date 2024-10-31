Представлен флагманский смартфон IQOO 13 для геймеров

Компания Vivo представила новый флагманский смартфон iQOO 13, ориентированный специально для мобильных геймеров. Он получил не только мощный процессор от Qualcomm, но и чип Q2 собственной разработки компании, который берет на себя часть нагрузки для повышения частоты кадров и стабильности. Кроме того, аппарат оснащен аккумулятором большой емкости.

iQOO 13 получил OLED-экран на основе нового люминесцентного материала Q10 компании BOE. Характеристики экрана: диагональ 6,82 дюйма, разрешение 3168 х 1440 пикселей (510ppi), динамическая частота обновления до 144 Hz, частота регулировки ШИМ 2592 Hz и пиковая яркость 4500 нит. Кроме того, поддерживается технология DC Dimming для снижения нагрузки на глаза.

В качестве аппаратной платформы выступает новый процессор Snapdragon 8 Elite, смартфон получил память LPDDR5X и UFS 4.0. Площадь системы охлаждения составляет 7000 мм2. Фирменный сопроцессор Q2 позволяет повышать разрешение в играх до 2K и частоту кадров до 144 fps.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony IMX921, 1/1,56″, f/1.88, OIS), модуль с широкоугольным объективом (Samsung S5KJN1, 1/2,76″, f/2.0, угол захвата 119,4 градуса, автофокус) и телеобъектив (Sony IMX816, 1/2,93″, f/1.85). Вокруг блока камеры размещена RGB-подсветка Monster Halo, которая поддерживает 72 комбинации световых эффектов и служит индикатором для уведомлений, звонков и зарядки. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что позволяет восполнить 100% за 30 минут. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, чип NFC, порт USB-C 3.2, стереодинамики, мощный вибромотор, ИК-излучатель, подэкранный сканер отпечатков пальцев (ультразвуковой) и защита от пыли и воды IP68/IP69. Аппарат работает под управлением Android 15 с OriginOS 5. Габариты и вес: 163,37 х 76,71 х 7,99 мм, 207 гр.

IQOO 13 будет доступен в четырех расцветках корпуса: черной, белой (BMW Motorsport), серой и зеленой. Цены: 12/256 Gb – $560, 16/256 Gb – $605, 12/512 Gb – $630, 16/512 Gb – $660, 16 Gb/1 Tb – $730. В ближайшее время смартфон выйдет на глобальный рынок.