Формула 1 вызвала рост числа транзакций на 77%: Туристический бум в Азербайджане

Анализ, проведенный Mastercard, свидетельствует о значительном экономическом росте, вызванном расходами туристов во время проведения Формулы 1 в Азербайджане в 2024 году. Данные свидетельствуют о резком росте расходов и соответствующих экономических выгодах для страны. Эти результаты отражают растущую привлекательность Азербайджана как туристического направления во время проведения громких международных мероприятий и подчеркивают положительное влияние этих событий на местный бизнес и экономику в целом.

Во время недели Формулы 1 количество туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось почти вдвое по сравнению с той же неделей в 2023 году и на 40 % по сравнению с неделей Формулы 1 в 2023 году. Такой всплеск туризма привел к значительному росту объемов сделок и расходов в различных секторах экономики.

В целом, объем операций вырос на 77 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 24 % по сравнению с предыдущей неделей F1. Примечательно, что в регионах за пределами Баку объем сделок вырос на 241 %, что свидетельствует о более широком экономическом эффекте за пределами столицы.

Формула 1 стимулирует рост в сфере услуг размещения и питания

В течение недели Формулы 1 наблюдался значительный рост в нескольких ключевых секторах:

Лидером стал сектор размещения и питания, где объем сделок увеличился более чем в 2 раза, продемонстрировав рост более чем на 100 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако доля сектора размещения в общем объеме расходов снизилась на 5 % по сравнению с предыдущей неделей F1, что свидетельствует о более равномерном распределении расходов между различными секторами.

В секторе одежды и розничной торговли также наблюдался значительный рост: расходы увеличились на 64 % по сравнению с той же неделей 2023 года. Покупки на местных рынках выросли на 29 %.

Рост стоимости операций отражает этот общий рост, при этом более крупные закупки были отмечены в основном в отделе гостиничного обслуживания и секторе пищевых продуктов, поскольку туристы предпочитали покупать более дорогие товары.

Международные туристы стимулируют экономическую активность: Великобритания лидирует по интересу к Формуле-1

Позиция Азербайджана как ключевого направления во время недели Формулы-1 еще больше укрепилась благодаря покупательским привычкам иностранных гостей. Туристы из таких ключевых стран, как Великобритания, Турция, Казахстан, Германия и Грузия, сыграли ключевую роль в увеличении экономического эффекта. В целом, турецкие и казахстанские туристы больше всего тратили на одежду, британцы — на рестораны, а немецкие и грузинские туристы — на проживание:

Британские туристы внесли наибольший вклад, утроив свои расходы во время недели Формулы-1 по сравнению с тем же периодом 2023 года. Операции, связанные с едой, выросли более чем в 3 раза (275 %), а расходы на проживание — более чем в 5 раз (440 %).

Турецкие туристы, на долю которых пришлось 23 % всех расходов, увеличили свои расходы на одежду более чем в 2 раза (145 %). Кроме того, турецкие туристы совершали значительные покупки одежды, причем размер чека в этом секторе превышал 100 долларов.

Казахские туристы увеличили свои расходы на одежду более чем в 4 раза (305 %), в то время как расходы в секторе питания выросли более чем в 2 раза (165 %). В секторе одежды наблюдалось снижение размера среднего чека, что свидетельствует об изменении покупательских привычек.

Немецкие туристы сосредоточились на проживании, расходы на которое выросли более чем в 2 раза (125 %), в то время как расходы на одежду увеличились на 20 %.

Грузинские туристы продемонстрировали высокие расходы в секторе питания, где транзакции выросли более чем в 2 раза (151 %). Размер же чека на проживание для грузинских туристов превысил 200 долларов.

Баку — экономический центр

В то время как Баку оставался главным центром экономической активности в течение недели Формулы-1, крайне заметные изменения наблюдались в регионах за пределами столицы. Объем транзакций в них вырос на впечатляющие 241 %, ощутимо увеличив долю общих расходов по сравнению с предыдущими годами. Этот региональный рост демонстрирует эффект «пульсации» таких крупных событий, как Формула-1, которые создают возможности для бизнеса за пределами основных городских центров.

Роль Mastercard в поддержке экономического роста

Являясь ключевым игроком в мировой индустрии платежей, Mastercard стремится содействовать росту и инновациям в платежной экосистеме Азербайджана. Постоянная поддержка компанией цифровой инфраструктуры Азербайджана гарантирует, что как предприятия, так и потребители смогут пользоваться безопасными, эффективными и бесперебойными платежными решениями. Впечатляющие результаты, достигнутые в ходе соревнований Формулы-1, подчеркивают стремление Mastercard помочь Азербайджану полностью раскрыть свой экономический потенциал.

* Данные, представленные в данном пресс-релизе, основаны исключительно на данных о транзакциях Mastercard и не отражают всего объема онлайн- и офлайн-транзакций, совершенных в Баку за указанный период.