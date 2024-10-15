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16 октября, 2024
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Adobe выпустила ИИ-модель для генерации видео по тексту или статическому изображению

Adobe Firefly Video Model

Компания Adobe выпустила генеративную нейросеть Firefly Video Model, которая была анонсирована в сентябре этого года. ИИ-модель, ставшая частью Premiere Pro, позволяет редактировать готовые материалы, а также создавать новые ролики на основе статичных изображений или текстовых подсказок.

Adobe Firefly Video Model

Firefly Video Model может создавать 2D- и 3D-анимации, имитировать «реальную» съемку и другое. Пользователи могут настраивать угол обзора, движение камеры и соотношение сторон кадра. Максимальная продолжительность генерируемого контента — четыре секунды, а на создание ролика уходит от полутора минут. Adobe обещает добавить «турбо-режим» для сокращения времени генерации.

Функция Generative Extend на базе нейросети позволяет расширить уже отснятый материал. Видео можно увеличить на две секунды и отредактировать. Вносить изменения можно в начале, середине или концовке материала. Это может пригодиться в случаях, когда нужно поправить мелкие недостатки в кадре, например, чтобы сгладить переходы, и поможет не заниматься пересъемкой. Можно также редактировать звук, но с ограничениями. Например, инструмент может увеличить продолжительность звукового эффекта, но не сгенерировать новый. Длительность — десять секунд, музыку или диалог продлить нельзя.

На данное время Firefly Video Model доступна в публичной бета-версии Premiere Pro.

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