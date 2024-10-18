Создайте учетную запись «UForex» с «SİMA İmza»!

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрировало цифровое решение «SİMA İmza» в платформу «UForex», принадлежащую «Инвестиционной компании Unicapital».

Теперь желающие инвестировать могут с легкостью создать учетную запись на сайте компании с помощью цифровой подписи нового поколения SİMA. Для этого пользователю необходимо зайти на сайт www.uforex.az и пройти регистрацию через приложение «SİMA İmza». Благодаря данному решению пользователи могут создать «Личный кабинет» на платформе «UForex» всего за несколько минут, не посещая центры обслуживания клиентов.

После открытия учетной записи возможно получить доступ к мировым рынкам Форекс через платформу «UForex» и воспользоваться всеми услугами, предоставляемыми компанией. К ним относятся такие возможности, как торговля финансовыми инструментами, включая золото, серебро, нефть, валютные пары и индексы.

Следует отметить, что с появлением цифрового решения SİMA граждане получают возможность не зависеть от центров обслуживания, что уменьшает нагрузку и затраты учреждений. Более того, «SİMA İmza» может быть интегрирована в различные системы, позволяя пользователям подписывать неограниченное количество документов в любое время. Цифровая подпись SİMA, доступная через скачивание мобильного приложения «SİMA İmza», предоставляется пользователям бесплатно. Для получения более подробной информации посетите сайт www.sima.az или позвоните в контактный-центр по номеру 157.