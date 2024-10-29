Начался фестиваль «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

Компания Valve проводит фестиваль Steam Scream 3 (Страхи в Steam), приуроченный к Хэллоуину. В рамках тематической распродажи пользователи магазина могут приобрести по сниженным ценам сотни различных игр. «Хорроры? Есть. Жуткие и давящие на психику игры? Есть. Игры про вампиров, призраков, оборотней, ведьм и других сверхъестественных существ? Есть, есть, есть и есть. Ничего не забыли!».
Некоторые предложения:
- A Plague Tale: Requiem — 60%
- Aliens: Dark Descent — скидка 50%
- Atomic Heart — скидка 60%
- Back 4 Blood — скидка 90%
- Banishers: Ghosts of New Eden — скидка 40%
- Cult of the Lamb — скидка 50%
- DayZ — скидка 50%
- Dead by Daylight — скидка 60%
- Dead Island 2 — скидка 30%
- Dredge — скидка 40%
- Don’t Starve Together — 66%
- Hunt: Showdown 1896 — скидка 25%
- Hollow Knight — 50%
- Phasmophobia — скидка 25%
- Sons of the Forest — скидка 45%
- The Quarry — скидка 85%
- The Outlast Trials — скидка 33%
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — скидка 75%
- World War Z — скидка 67%
Также игроки могут получить украшения для своих профилей в Steam за очки, полученные с покупок. Доступны анимированные фоны, аватары, стикеры и другие косметические предметы.
Фестиваль завершится 4 ноября в 22:00 по бакинскому времени. С полным списком предложений можно ознакомиться по следующей ссылке.