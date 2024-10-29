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30 октября, 2024
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Начался фестиваль «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

Steam Scream 3

Компания Valve проводит фестиваль Steam Scream 3 (Страхи в Steam), приуроченный к Хэллоуину. В рамках тематической распродажи пользователи магазина могут приобрести по сниженным ценам сотни различных игр. «Хорроры? Есть. Жуткие и давящие на психику игры? Есть. Игры про вампиров, призраков, оборотней, ведьм и других сверхъестественных существ? Есть, есть, есть и есть. Ничего не забыли!».

Некоторые предложения:

  • A Plague Tale: Requiem — 60%
  • Aliens: Dark Descent — скидка 50%
  • Atomic Heart — скидка 60%
  • Back 4 Blood — скидка 90%
  • Banishers: Ghosts of New Eden — скидка 40%
  • Cult of the Lamb — скидка 50%
  • DayZ — скидка 50%
  • Dead by Daylight — скидка 60%
  • Dead Island 2 — скидка 30%
  • Dredge — скидка 40%
  • Don’t Starve Together — 66%
  • Hunt: Showdown 1896 — скидка 25%
  • Hollow Knight — 50%
  • Phasmophobia — скидка 25%
  • Sons of the Forest — скидка 45%
  • The Quarry — скидка 85%
  • The Outlast Trials — скидка 33%
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — скидка 75%
  • World War Z — скидка 67%

Также игроки могут получить украшения для своих профилей в Steam за очки, полученные с покупок. Доступны анимированные фоны, аватары, стикеры и другие косметические предметы.

Фестиваль завершится 4 ноября в 22:00 по бакинскому времени. С полным списком предложений можно ознакомиться по следующей ссылке.

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