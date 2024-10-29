Gartner: в 2024 году мировые затраты на ЦОД выросли на треть

Согласно предварительным данным аналитической компании Gartner, в 2024 году затраты на глобальном IT-рынке достигли $5,26 трлн. Это на 7,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают темп развития отрасли благодаря повсеместному внедрению генеративного ИИ.

В 2024 году расходы в области телекоммуникационных услуг составят $1,53 трлн. – прибавка на 2% в годовом исчислении. IT-сервисы показали рост на 5,6% — до $1,59 трлн. В области корпоративного софта ожидается выручка около $1,09 трлн. с ростом на 11,7%. Продажи систем для центров обработки данных выросли на 34,7% в годовом исчислении, до $318,01 млрд. Продажи электронных устройств тоже показали рост 6,2% — $735,76 млрд.

Согласно прогнозам Gartner, в 2025 году суммарные затраты на IT вырастут на 9,3%, достигнув $5,75 трлн. Телекоммуникационные сервисы обеспечат выручку около $1,60 трлн., показав рост на 4,4% год к году. IT-сервисы — $1,74 трлн., рост на 9,4%. Продажи корпоративного ПО обеспечат $1,24 трлн., прибавка 14,0%. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в области ЦОД – $367,17 млрд., рост на 15,5%. Продажи электронных устройств обеспечат $805,72 млрд. выручки, плюс 9,5% год к году.