Ковбойский экшен Red Dead Redemption вышел на ПК

Rockstar Games выпустила ПК-версию ковбойского экшена с открытым миром Red Dead Redemption. Игра поступила в продажу в Steam, Epic Games Store, Rockstar Games Launcher по цене $50.
Red Dead Redemption для ПК включает в себя цифровые версии основной игры и самостоятельного дополнения Undead Nightmare.
События игры стартуют спустя 12 лет после финала Red Dead Redemption 2. По сюжету бывшему бандиту Джону Марстону предстоит выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде.
ПК-версия получила несколько технических улучшений. В ней реализовали поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 144 fps, а также совместимость с ультраширокими мониторами с соотношением сторон 21:9 и 32:9. Появилась поддержка технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Многопользовательские режимы не поддерживаются.
Впервые игра вышла в 2010 году на PS3 и Xbox 360, в 2023 году ее выпустили на PS4 и Nintendo Switch.