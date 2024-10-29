Ковбойский экшен Red Dead Redemption вышел на ПК

Rockstar Games выпустила ПК-версию ковбойского экшена с открытым миром Red Dead Redemption. Игра поступила в продажу в Steam, Epic Games Store, Rockstar Games Launcher по цене $50.

Red Dead Redemption для ПК включает в себя цифровые версии основной игры и самостоятельного дополнения Undead Nightmare.

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События игры стартуют спустя 12 лет после финала Red Dead Redemption 2. По сюжету бывшему бандиту Джону Марстону предстоит выследить уцелевших членов банды Ван дер Линде.

ПК-версия получила несколько технических улучшений. В ней реализовали поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 144 fps, а также совместимость с ультраширокими мониторами с соотношением сторон 21:9 и 32:9. Появилась поддержка технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Многопользовательские режимы не поддерживаются.

Впервые игра вышла в 2010 году на PS3 и Xbox 360, в 2023 году ее выпустили на PS4 и Nintendo Switch.