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8 октября, 2024
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Apple показала трейлер Submerged — первого фильма для Vision Pro

Apple Vision Pro

Компания Apple выпустила трейлер короткометражного фильма Submerged, который создается специально для Vision Pro. Судя по ролику, в фильме показана судьба экипажа подводной лодки, которая подверглась торпедной атаке во время Второй мировой войны. Можно увидеть, как кадры из фильма, так и сцены со съемочной площадки.

Лента снята в формате иммерсивного видео. Сценарист и режиссер фильма — Эдвард Бергер. «Это новый способ рассказывать истории, который расширяет границы кинематографа, потому что вы не просто смотрите фильм. Вы находитесь внутри истории. Это изменит будущее киноиндустрии», — говорит Бергер.

Submerged выйдет 10 октября. Фильм будет доступен бесплатно для всех владельцев Vision Pro.

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