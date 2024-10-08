Apple показала трейлер Submerged — первого фильма для Vision Pro

Компания Apple выпустила трейлер короткометражного фильма Submerged, который создается специально для Vision Pro. Судя по ролику, в фильме показана судьба экипажа подводной лодки, которая подверглась торпедной атаке во время Второй мировой войны. Можно увидеть, как кадры из фильма, так и сцены со съемочной площадки.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Лента снята в формате иммерсивного видео. Сценарист и режиссер фильма — Эдвард Бергер. «Это новый способ рассказывать истории, который расширяет границы кинематографа, потому что вы не просто смотрите фильм. Вы находитесь внутри истории. Это изменит будущее киноиндустрии», — говорит Бергер.

Submerged выйдет 10 октября. Фильм будет доступен бесплатно для всех владельцев Vision Pro.