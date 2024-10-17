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17 октября, 2024
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Вышли бюджетные смартфоны Honor X5b и X5b Plus

Honor X5b

Компания Honor выпустила новые смартфоны начального уровня X5b и X5b Plus. Модели имеют практически одинаковые технические характеристики.

Honor X5b и X5b Plus получили 6,56-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Hz. Аппаратная платформа обеих новинок основана на процессоре MediaTek Helio G36. Емкость аккумулятора у каждого из смартфонов составляет 5200 мАч.

Селфи-камера получила сенсор на 5 Мп, модели различаются разрешением основной камеры: 13 Мп у X5b и 50 Мп у X5b Plus. Имеется дополнительный датчик на 0,8 Мп. Работают смартфоны под управлением Android 14 с пользовательским интерфейсом MagicOS 8.0.

Цена Honor X5b в версии 4/64 Gb памяти на рынке Китая составляет $80, а X5b Plus c 4/128 Gb — $106.

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